Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Doros
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Doros, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Bungalow in Doros, Zypern
Bungalow
Doros, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Eingebettet in das ruhige und malerische Dorf zwischen Laneia und Doros ist dieser 2008 geba…
$944,904
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Doros, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen