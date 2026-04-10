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Bungalows in Dekelia, Zypern

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Bungalow in Minden, Zypern
Bungalow
Minden, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 191 m²
Dieses exquisite 4-Zimmer-Bungalow bietet eine seltene Gelegenheit, eine Immobilie nur wenig…
$920,920
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