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Monatliche Miete für Häuser mit Pool in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

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Haus 4 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 4 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 254 m²
Zur Langzeitmiete: ein geräumiges Doppelhaus in einer der begehrtesten Wohngegenden von Lima…
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Immobilienangaben in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

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