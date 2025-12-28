Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus
  6. Garten

Monatliche Miete für Häuser mit Garden in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
3-Schlafzimmer-Bungalow in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
3-Schlafzimmer-Bungalow
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Ein gut ausgestattetes modernes 3-Schlafzimmer, 2-Badezimmer Bungalow in der begehrten Wohng…
$3,288
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen