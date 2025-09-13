Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

Gewerbefläche in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Gewerbefläche
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Ein neues Bürogebäude mit Geschäften und Büros in der Kolonakiou Straße. Das Gebäude bietet …
$11,736
pro Monat
Büro 1 140 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 1 140 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 1 140 m²
Etagenzahl 4
Gewerbegebäude in Agios Athanasiou Straße Limassol (gegen Mercedes und Porsche Showroom) 114…
$48,866
pro Monat
Büro in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Etagenzahl 3
Erdgeschoss - 3 Parkplätze nördlich des Gebäudes PLUS Freier Raum vor dem Gebäude (Asphalt) …
$10,427
pro Monat
Büro in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Stockwerk 1
Eine Etage mit vier Büros mit einer Gesamtfläche von 500 m2. Die Räumlichkeiten sind in vier…
$7,016
pro Monat
Büro 432 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 432 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 432 m²
Stockwerk 1
Vermieten Büro auf Kolonakiou der gesamten überdachten Fläche von 448 Quadratmetern . Es hat…
$17,322
pro Monat
Büro in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Stockwerk 1
Eine Etage mit vier Büros mit einer Gesamtfläche von 500 m2. Die Räumlichkeiten sind in vier…
$27,442
pro Monat
Büro 266 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 266 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 266 m²
Stockwerk 1/4
Premium Office Entwicklung – Limassol Business District In einem der renommiertesten Geschä…
$25,275
pro Monat
Büro 342 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 342 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 342 m²
Etagenzahl 4
Premium Office Entwicklung – Limassol Business District In einem der renommiertesten Geschä…
$32,496
pro Monat
