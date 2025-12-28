Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Langfristige Vermietung
  5. Gewerbefläche
  6. Garten

Monatliche Miete für Gewerbeimmobilien mit Garden in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Büro 370 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 370 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 370 m²
Zur Miete ist ein geräumiges, modernes Büro im Erdgeschoss in der wünschenswerten Gegend von…
$6,743
pro Monat
