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Haus mit Garten kaufen in Armou, Zypern

villen
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Haus 5 Schlafzimmer in Armou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Armou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Zu verkaufen ist ein atemberaubendes Einfamilienhaus im ruhigen Dorf Armou. Diese geräumige …
$865,839
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Immobilienangaben in Armou, Zypern

mit Terrasse
mit Bergblick
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Günstige
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