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Häuser mit Swimmingpool in Akrotiri British Sovereign Base Area, Zypern

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Akrotiri village
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Haus 3 zimmer in Kato Polemidia, Zypern
Haus 3 zimmer
Kato Polemidia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Eine luxuriöse Villa mit 3 Schlafzimmern steht zum Verkauf in Zyperns renommiertesten Golfbe…
$1,95M
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Haus 5 zimmer in Kato Polemidia, Zypern
Haus 5 zimmer
Kato Polemidia, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Fläche 248 m²
Eine spektakuläre Villa mit 5 Schlafzimmern steht in Zyperns prestigeträchtigster Golfanlage…
$2,64M
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