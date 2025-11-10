Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Agios Konstantinos
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Agios Konstantinos, Zypern

wohnungen
9
10 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/2
3-Bedroom Apartments / Houses The 3-bedroom residences represent the pinnacle of spacious fa…
$304,778
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/2
3-Bedroom Apartments / Houses The 3-bedroom residences represent the pinnacle of spacious fa…
$310,529
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/2
3-Bedroom Apartment The 3-bedroom apartment provides generous space and refined design for f…
$385,286
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Monte OnlineMonte Online
Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 1/2
3-Bedroom Apartment The 3-bedroom apartment provides generous space and refined design for f…
$299,028
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/2
1-Bedroom Apartment The 1-bedroom apartment offers a stylish and functional living space, id…
$201,269
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 3 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
3-Bedroom House The 3-bedroom house offers the perfect combination of spacious family living…
$448,541
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Century 21Century 21
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/2
2-Bedroom Apartments The 2-bedroom apartments at Konstantinou & Evripidi Avenue offer a perf…
$299,028
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/2
1-Bedroom Apartment The 1-bedroom apartment offers a stylish and functional living space, id…
$189,768
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/2
1-Bedroom Apartments The 1-bedroom apartments are designed for modern comfort and functional…
$189,768
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Property InvestProperty Invest
Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/2
1-Bedroom Apartments The 1-bedroom apartments are designed for modern comfort and functional…
$195,518
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский

Immobilienangaben in Agios Konstantinos, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen