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Wohnimmobilien in Agios Ioannis Pafou, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Agios Ioannis Pafou, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Ioannis Pafou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/5
For sale 2 bedroom apartment, in a project under construction in Limassol, in the area of Ag…
$319,080
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Immobilienangaben in Agios Ioannis Pafou, Zypern

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