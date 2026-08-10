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Wohnimmobilien in Agioi Vavatsinias, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Ayioi Vavatsinias, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Ayioi Vavatsinias, Zypern
Zimmer 3
Fläche 148 m²
Three bedroom apartment for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with 124 sq.m. covere…
$430,997
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Wohnung 3 zimmer in Ayioi Vavatsinias, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Ayioi Vavatsinias, Zypern
Zimmer 3
Fläche 148 m²
Three bedroom apartment for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with 124 sq.m. covere…
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Immobilienangaben in Agioi Vavatsinias, Zypern

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