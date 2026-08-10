Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Agia Eirini Lefkosia
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Agia Eirini Lefkosia, Zypern

;
2 immobilienobjekte total found
Villa in Agia Eirini Lefkosia, Zypern
Villa
Agia Eirini Lefkosia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
Schönes Familienhaus mit fünf Schlafzimmern befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend v…
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Villa in Agia Eirini Lefkosia, Zypern
Villa
Agia Eirini Lefkosia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Diese Villa mit 5 Schlafzimmern befindet sich in der beliebten Gegend von Kokkines, Ayia Nap…
$871,433
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Agia Eirini Lefkosia, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen