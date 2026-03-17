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Häuser in Ag Amvrosios Lemesou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Ayios Amvrosios, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Ayios Amvrosios, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Zu verkaufen: Ein charmantes Haus mit komfortablem Wohnen in der ruhigen Gegend von Agios Am…
$204,266
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