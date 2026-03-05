Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Mean Chey
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Khan Mean Chey, Kambodscha

6 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 72
Schlafräume 72
Anzahl der Badezimmer 72
Stockwerk 9
Erweitertes Gewerbegebäude zum Verkauf in der Straße 271 Hier ist eine einfache und attrakti…
$15,000
pro Monat
Gewerbefläche 111 m² in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Gewerbefläche 111 m²
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 111 m²
Stockwerk 1
Geräumiges Kaufhaus zur Miete auf der High-Traffic Street 271 Hier ist ein kurzes und attrak…
$1,600
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 49
Schlafräume 49
Anzahl der Badezimmer 49
Stockwerk 6
Außergewöhnliches Gewerbegebäude zur Miete auf der Straße 271 Hier ist eine einfache und att…
$6,500
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 3
Shophaus zu vermieten bei Chip Mong 271 Dieses moderne Ladenhaus ist in der lebendigen Gemei…
$1,700
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Auf der Suche nach einem geräumigen Lager? Dieses 15m x 25m Lager in Sangkat Boeung Tumpun 2…
$1,200
pro Monat
Gewerbefläche 100 m² in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Gewerbefläche 100 m²
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Fläche 100 m²
Ein ausgezeichneter Büroraum ist jetzt für Mieten verfügbar und bietet ein praktisches und p…
$10
pro Monat
