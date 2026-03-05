Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 1
Dieser Geschäftsraum im Erdgeschoss bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit für Unternehmen…
$850
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 800 m² in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Gewerbefläche 800 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Fläche 800 m²
Stockwerk 1
Dieses Lager zur Miete befindet sich in Khan BKK, einem der etabliertesten und hochauflösend…
$3,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 5
Flagship Shophouse in Prime BKK3 Standort Mega-Space in BKK3! Seltene 350 qm Shophaus mit Ma…
$5,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 15
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 16
Stockwerk 6
Dieses große sechsgeschossige Gebäude ist für langfristige Leasing mit einer Mietgebühr von …
$10,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Stockwerk 2
Sind Sie auf der Suche, Ihre Marke in einem der lebendigsten und hochraffic Bezirke von Phno…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
High-Exposure Corner Shophouse in BKK3 Premium BKK3 Shophouse! Breite 12m Frontage & 264 qm …
$6,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 135 m² in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche 135 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 135 m²
Stockwerk 2
Im 2. Stock (Unit 2A) von The-Link III steht ein gut gestalteter Büroraum zur Verfügung, der…
$12
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Stockwerk 1
Strategisch im Herzen von Chamkarmon gelegen, bietet dieses moderne Geschäftsgebäude vielsei…
$15
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 226 m² in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche 226 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 226 m²
Stockwerk 1
Im prestigeträchtigen Stadtteil Boeung Keng Kang 1 (BKK1) gibt es jetzt eine erstklassige Bü…
$17
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 102 m² in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Gewerbefläche 102 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Fläche 102 m²
Stockwerk 12
Eine helle und funktionale Büroeinheit befindet sich jetzt auf der Etage 12C und bietet eine…
$12
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Stockwerk 5
Ideal im Herzen von Chamkarmon gelegen, bietet dieses moderne Geschäftsgebäude professionell…
$15
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2
Geräumige Bürofläche im zweiten Stock zur Miete im lebhaften Stadtteil BKK1. Ideal für dynam…
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Stockwerk 2
Riesiger Gewerberaum zu vermieten in BKK2 Unschlagbarer Wert! Massive 300 qm Shop mit 15m Fr…
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodscha
Entdecken Sie ein seltenes kommerzielles Juwel im Herzen von Toul Svay Prey Ti 2 . Dieses um…
$4,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 1
Tiefer und geräumiger Shophaus in BKK3 Außergewöhnlicher Wert in BKK3! Massive 33m Depth, 26…
$1,800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Stockwerk 42
Moderne Bürofläche verfügbar im Herzen von BKK1 bei $20/sqm + $2/sqm Verwaltungsgebühr . Ein…
$20
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
In der Straße 288 neben De Castle Royal Condominium positioniert, befindet sich dieses Laden…
$3,370
pro Monat
Eine Anfrage stellen
