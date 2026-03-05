Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Toul Kork
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Khan Toul Kork, Kambodscha

Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
8 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 12
Schlafräume 12
Stockwerk 5
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit mit diesem Hotel, das im lebendi…
$15,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 13
Stockwerk 3
Ein gut aufgestelltes Gebäude ist jetzt an einer belebten Geschäftsstraße im Herzen der Stad…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Stockwerk 3
Zwei angrenzende 3-story-Link-Häuser sind jetzt in einem hochbegehrten Gewerbegebiet entlang…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 180 m² in Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Gewerbefläche 180 m²
Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 1
Dieses geräumige Geschäft zu vermieten ist perfekt entlang einer belebten Straße in Sangkat …
$1,600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 103 m² in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche 103 m²
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 103 m²
Die Werbung enthält ein kommerzielles Gebäude mit umfassenden Sicherheitsmerkmalen, reichlic…
$21
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Stockwerk 3
Prime Corner Shophouse for Rent in Sangkat Boeung Salang – Ideal für Restaurant, Café oder R…
$1,700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 99 m² in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche 99 m²
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Fläche 99 m²
Stockwerk 8
Vier moderne Büroeinheiten (98,5–245,8 qm) sind jetzt im 8. Stock mit einem Satz von 15 USD/…
$15
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 103 m² in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche 103 m²
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 103 m²
Die Werbung enthält ein kommerzielles Gebäude mit umfassenden Sicherheitsmerkmalen, reichlic…
$19
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen