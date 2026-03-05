Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbefläche in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Prime Shophouse zu vermieten auf der High-Traffic Street 464! Sichern Sie sich diese hervorr…
$650
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 32
Schlafräume 32
Stockwerk 12
Entsperren Sie großes Potenzial mit diesem 32-Zimmer-Handelsgebäude zur Miete in Chamkar Mon…
$16,000
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 30
Stockwerk 6
Entdecken Sie dieses 6-stöckige kommerzielle Gebäude, das für den Büroeinsatz konzipiert ist…
$23,000
pro Monat
Gewerbefläche 388 m² in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Gewerbefläche 388 m²
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 388 m²
Stockwerk 1
Das geräumige Lager befindet sich im Herzen von Phsar Daeum Thkov und bietet eine hervorrage…
$810
pro Monat
Gewerbefläche 450 m² in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche 450 m²
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Dieses geräumige Lager befindet sich auf einem Grundstück und Baugröße von 18m x 25m, so das…
$3,900
pro Monat
Gewerbefläche 36 m² in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Gewerbefläche 36 m²
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Fläche 36 m²
Das Hotel liegt im Herzen von Tonle Bassac, Diamond Island, bietet dieser Gewerberaum eine e…
$12
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Prime Shophouse zu vermieten in der Straße 163! Dieses fantastische Ladenhaus zur Miete befi…
$800
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 38
Schlafräume 38
Stockwerk 12
$18,000
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
🏪 Großes 513 qm Mart Space zu vermieten auf High-Traffic Street 488! 🏪 Eine ideale Geschäfts…
$4,200
pro Monat
