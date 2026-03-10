Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Khan Chroy Changvar, Kambodscha

3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Stockwerk 13
Dieses gut gelegene Gebäude zur Miete befindet sich im erstklassigen OCIC Bereich und bietet…
$10,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Gebäude befindet sich perfekt entlang der National Road 6 in Khan Chroy Ch…
$1,100
pro Monat
Eine Anfrage stellen
