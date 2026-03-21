Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Phnom Penh
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Phnom Penh, Kambodscha

Khan Boeng Keng Kang
17
Khan Sen Sok
11
Khan Chamkar Mon
9
Khan Daun Penh
8
Zeig mehr
Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
79 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Stockwerk 13
Dieses gut gelegene Gebäude zur Miete befindet sich im erstklassigen OCIC Bereich und bietet…
$10,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Stockwerk 2
Sind Sie auf der Suche, Ihre Marke in einem der lebendigsten und hochraffic Bezirke von Phno…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 388 m² in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Gewerbefläche 388 m²
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 388 m²
Stockwerk 1
Das geräumige Lager befindet sich im Herzen von Phsar Daeum Thkov und bietet eine hervorrage…
$810
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 72
Schlafräume 72
Anzahl der Badezimmer 72
Stockwerk 9
Erweitertes Gewerbegebäude zum Verkauf in der Straße 271 Hier ist eine einfache und attrakti…
$15,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 111 m² in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Gewerbefläche 111 m²
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 111 m²
Stockwerk 1
Geräumiges Kaufhaus zur Miete auf der High-Traffic Street 271 Hier ist ein kurzes und attrak…
$1,600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 13
Stockwerk 3
Ein gut aufgestelltes Gebäude ist jetzt an einer belebten Geschäftsstraße im Herzen der Stad…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Prek Pnov, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Prek Pnov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 3
Sichern Sie sich ein strategisches Gewerbeimmobilien zu vermieten in Praek Pnov, Samraong, P…
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Stockwerk 3
Prime Corner Shophouse for Rent in Sangkat Boeung Salang – Ideal für Restaurant, Café oder R…
$1,700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 972 m² in Khan Sen Sok, Kambodscha
Gewerbefläche 972 m²
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 972 m²
Stockwerk 3
Diese beiden benachbarten Shophäuser befinden sich in der etablierten Borey Orkide-Gemeinsch…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Kouk Roka, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Kouk Roka, Kambodscha
Stockwerk 1
Dieses Lager zur Miete befindet sich entlang einer Sub-Hauptstraße und bietet einen einfache…
$2,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Stockwerk 1
Strategisch im Herzen von Chamkarmon gelegen, bietet dieses moderne Geschäftsgebäude vielsei…
$15
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Gebäude befindet sich perfekt entlang der National Road 6 in Khan Chroy Ch…
$1,100
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 5
Flagship Shophouse in Prime BKK3 Standort Mega-Space in BKK3! Seltene 350 qm Shophaus mit Ma…
$5,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 32
Schlafräume 32
Stockwerk 12
Entsperren Sie großes Potenzial mit diesem 32-Zimmer-Handelsgebäude zur Miete in Chamkar Mon…
$16,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Prime Shophouse zu vermieten in der Straße 163! Dieses fantastische Ladenhaus zur Miete befi…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 170 m² in Khan Daun Penh, Kambodscha
Gewerbefläche 170 m²
Khan Daun Penh, Kambodscha
Fläche 170 m²
Stockwerk 2
Das Hotel liegt im 2. Stock des Exchange Square und bietet eine moderne, hochverfügbare Umge…
$10
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 226 m² in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche 226 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 226 m²
Stockwerk 1
Im prestigeträchtigen Stadtteil Boeung Keng Kang 1 (BKK1) gibt es jetzt eine erstklassige Bü…
$17
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Stockwerk 2
Dieses Ladenhaus zur Miete befindet sich strategisch in Ou Russey entlang des Monivong Boule…
$9,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Cheung Aek, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Cheung Aek, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
Dieses geräumige 3.5-stöckige Shophaus befindet sich innerhalb der Mean Chey Residence, eine…
$2,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 15
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 16
Stockwerk 6
Dieses große sechsgeschossige Gebäude ist für langfristige Leasing mit einer Mietgebühr von …
$10,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 1
Dieses Ladenhaus zur Miete befindet sich entlang der National Road 1 in einer schnell ausgeb…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 180 m² in Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Gewerbefläche 180 m²
Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 1
Dieses geräumige Geschäft zu vermieten ist perfekt entlang einer belebten Straße in Sangkat …
$1,600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
High-Exposure Corner Shophouse in BKK3 Premium BKK3 Shophouse! Breite 12m Frontage & 264 qm …
$6,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Stockwerk 2
Riesiger Gewerberaum zu vermieten in BKK2 Unschlagbarer Wert! Massive 300 qm Shop mit 15m Fr…
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 303 m² in Sangkat Orussey Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche 303 m²
Sangkat Orussey Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 303 m²
Stockwerk 3
Diese raffinierte 3-stöckige Immobilie befindet sich auf einem 4.75m x 26m Grundstück mit ei…
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 103 m² in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche 103 m²
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 103 m²
Die Werbung enthält ein kommerzielles Gebäude mit umfassenden Sicherheitsmerkmalen, reichlic…
$19
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 450 m² in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Gewerbefläche 450 m²
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 450 m²
Stockwerk 1
Geräumiges und hochwertiges Lager zur Miete in einem bequemen Wohngebiet von Khan Chbar Ampo…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Auf der Suche nach einem geräumigen Lager? Dieses 15m x 25m Lager in Sangkat Boeung Tumpun 2…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 1
Tiefer und geräumiger Shophaus in BKK3 Außergewöhnlicher Wert in BKK3! Massive 33m Depth, 26…
$1,800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Stockwerk 2
Sichern Sie Ihre geschäftliche Zukunft mit diesem erstklassigen Ladenhaus zu vermieten in Sa…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen