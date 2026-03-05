Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Khan Dangkao, Kambodscha

3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Sangkat Prey Sa, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Prey Sa, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 4
Dieses vierstöckige Geschäft befindet sich entlang der Prey Sor Street, einem wachsenden Kor…
$300
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Cheung Aek, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Cheung Aek, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
Dieses geräumige 3.5-stöckige Shophaus befindet sich innerhalb der Mean Chey Residence, eine…
$2,000
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Spean Thmor, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Spean Thmor, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Shophouse bietet ein geräumiges Layout von 4,2m x 15,5m, mit 3 Schlafzimme…
$800
pro Monat
