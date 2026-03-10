Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Khan Chbar Ampov, Kambodscha

4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Stockwerk 2
Ladenhaus zur Miete entlang der National Road 1 in einem überfüllten, hochraffic Bereich. Di…
$2,500
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Stockwerk 5
Dieses 5-stöckige Gebäude befindet sich auf der Hauptstraße der National Road 1 in Khan Chba…
$2,200
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 1
Dieses Ladenhaus zur Miete befindet sich entlang der National Road 1 in einer schnell ausgeb…
$1,000
pro Monat
Gewerbefläche 450 m² in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Gewerbefläche 450 m²
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 450 m²
Stockwerk 1
Geräumiges und hochwertiges Lager zur Miete in einem bequemen Wohngebiet von Khan Chbar Ampo…
$1,200
pro Monat
