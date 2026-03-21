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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Khan Prampi Makara, Kambodscha

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3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 303 m² in Sangkat Orussey Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche 303 m²
Sangkat Orussey Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 303 m²
Stockwerk 3
Diese raffinierte 3-stöckige Immobilie befindet sich auf einem 4.75m x 26m Grundstück mit ei…
$2,500
pro Monat
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Gewerbefläche 153 m² in Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
Gewerbefläche 153 m²
Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
Fläche 153 m²
📣📣 finderische Eigenschaften, die sich durchsetzen l Gebäude zu vermieten 📍 Lage: ទربيالربيت…
$9,000
pro Monat
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Gewerbefläche 100 m² in Sangkat Orussey Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche 100 m²
Sangkat Orussey Ti Pir, Kambodscha
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
Chip Mong Bak Touk wurde von einem der führenden Entwickler von Kambodscha nach internationa…
$13
pro Monat
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