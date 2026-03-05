Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Sen Sok
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Khan Sen Sok, Kambodscha

11 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 800 m² in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Gewerbefläche 800 m²
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 21
Schlafräume 21
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 800 m²
Stockwerk 3
Prime Office oder Private School Space for Rent in Sangkat Phnom Penh Thmey Entdecken Sie di…
$7,500
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Entsperren Sie Ihr Geschäftspotenzial! Dieses fantastische Handelslager zur Miete in Saensok…
$2,500
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Dieses hausgemachte Büro sitzt auf 799m2 Land und bietet einen geräumigen und gut ausgestatt…
$2,000
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Stockwerk 2
Sichern Sie Ihre geschäftliche Zukunft mit diesem erstklassigen Ladenhaus zu vermieten in Sa…
$800
pro Monat
Gewerbefläche in Khan Sen Sok, Kambodscha
Gewerbefläche
Khan Sen Sok, Kambodscha
Entsperren Sie Ihr Geschäftspotenzial mit diesem erstklassigen 1200 m2 Gewerbelager zu vermi…
$2,600
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
💡 High-Visibility Showroom zu vermieten in der Busy Street 271! Erhöhen Sie Ihre Marke mit d…
$2,300
pro Monat
Gewerbefläche 972 m² in Khan Sen Sok, Kambodscha
Gewerbefläche 972 m²
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 972 m²
Stockwerk 3
Diese beiden benachbarten Shophäuser befinden sich in der etablierten Borey Orkide-Gemeinsch…
$1,500
pro Monat
Gewerbefläche 9 727 m² in Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Gewerbefläche 9 727 m²
Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Fläche 9 727 m²
Stockwerk 15
598 Tower ist ein neu entwickeltes, gemischt genutztes Gewerbegebäude auf dem lebhaften Boul…
$8
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Strategisches Gewerbelager zu vermieten in der geschäftigen Saensokh, Phnom Penh Thmei. Dies…
$4,000
pro Monat
Gewerbefläche 100 m² in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Gewerbefläche 100 m²
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Fläche 100 m²
Das Hotel liegt in einer hochraffic Gewerbezone nur wenige Schritte von Makro entfernt, biet…
$2,000
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
Sichern Sie sich dieses erstklassige Gewerbeimmobilien zu vermieten in Saensokh, Phnom Penh …
$550
pro Monat
