Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Khan Daun Penh, Kambodscha

8 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2
Umfangreicher Einzelhandelsraum im Central Doun Penh Prime Doun Penh Shop zu vermieten! Ries…
$2,300
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Dieses 15m × 16m Eck-Lot-Shophouse ist ein echter Blue-Chip-Geschäftsgegenstand in einem der…
$4,500
pro Monat
Gewerbefläche 490 m² in Khan Daun Penh, Kambodscha
Gewerbefläche 490 m²
Khan Daun Penh, Kambodscha
Fläche 490 m²
Stockwerk 3
Diese geräumige 490m2 Eck-Händler-Einheit im 3. Stock des Exchange Square bietet eine hervor…
$15
pro Monat
Gewerbefläche 16 m² in Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche 16 m²
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Fläche 16 m²
Stockwerk 11
Verwandeln Sie Ihr Geschäftsumfeld mit einem modernen und gut gelegenen Büroraum, der zu ein…
$416
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Stockwerk 2
Dieses Ladenhaus zur Miete befindet sich strategisch in Ou Russey entlang des Monivong Boule…
$9,000
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Stockwerk 3
Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, ein prächtiges dreistöckiges Gewerbeimmobilien zu s…
$2,000
pro Monat
Gewerbefläche 91 m² in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Gewerbefläche 91 m²
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Fläche 91 m²
Im Herzen von Daun Penh gelegen, bietet dieser Premium Grade A Office Space moderne Einricht…
$28
pro Monat
Gewerbefläche 170 m² in Khan Daun Penh, Kambodscha
Gewerbefläche 170 m²
Khan Daun Penh, Kambodscha
Fläche 170 m²
Stockwerk 2
Das Hotel liegt im 2. Stock des Exchange Square und bietet eine moderne, hochverfügbare Umge…
$10
pro Monat
