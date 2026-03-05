Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Khan Pou Senchey, Kambodscha

3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 200 m² in Prey Pring Khang Tboung 1, Kambodscha
Gewerbefläche 1 200 m²
Prey Pring Khang Tboung 1, Kambodscha
Fläche 1 200 m²
Stockwerk 1
Dieses Lager befindet sich strategisch entlang der National Road 3 und bietet eine hervorrag…
$3,500
pro Monat
Gewerbefläche 201 m² in Sangkat Kakab 2, Kambodscha
Gewerbefläche 201 m²
Sangkat Kakab 2, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 201 m²
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Ladenhaus in Chip Mong Pochentong bietet ein vielseitiges Layout, das sowo…
$700
pro Monat
Gewerbefläche 5 945 m² in Sangkat Kakab 1, Kambodscha
Gewerbefläche 5 945 m²
Sangkat Kakab 1, Kambodscha
Fläche 5 945 m²
In Sangkat Kakab 2 ist ein modernes Bürogebäude verfügbar, das flexible Platzmöglichkeiten i…
$8
pro Monat
