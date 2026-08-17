Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Phnom Penh
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Immobilien in Phnom Penh, Kambodscha

;
Khan Boeng Keng Kang
331
Khan Chamkar Mon
300
Khan Sen Sok
156
Khan Toul Kork
132
Zeig mehr
1 341 immobilienobjekt total found
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Diese schöne Duplex-Stil 1-Zimmer-Serviced Apartment befindet sich in der Prime BKK1 Bereich…
$900
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Stockwerk 1
Dieses geräumige 210 qm große Apartment befindet sich in der ruhigen und grünen Nachbarschaf…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 1
Ein geräumiges Haus steht in der Innenstadt zur Miete zur Verfügung, günstig gelegen hinter …
$2,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 540 m² in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Gewerbefläche 540 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 540 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie diese geräumige Villa in Boeng Keng Kang 3, die sich in einer der begehrtesten…
$3,700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 888 m² in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche 888 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 888 m²
Erhöhen Sie Ihr Geschäft mit diesem außergewöhnlichen 3-stöckigen Gewerbehaus in Boeung Keng…
$10,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Genießen Sie ein komfortables Wohnen in dieser komplett eingerichteten 53 qm großen Apartmen…
$350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Dieses geräumige Apartment mit 2 Schlafzimmern befindet sich im erstklassigen BKK1-Gebiet vo…
$900
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 128 m²
Stockwerk 1
Dieses geräumige Ladenhaus in Boeng Keng Kang 3 bietet eine gute Gelegenheit für Geschäftsin…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 224 m² in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Gewerbefläche 224 m²
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 12
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 224 m²
Stockwerk 3
Diese Geschäftsräume befinden sich im renommierten Elysee Commercial Building auf Diamond Is…
$2,688
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Fläche 450 m²
Dieses 18 m x 25 m große Land zu vermieten liegt im pulsierenden Toul Tumpung 2-Gebiet, nur …
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 160 m² in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche 160 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Positionieren Sie Ihr Unternehmen in einem der aktivsten Geschäftsbereiche von Phnom Penh. A…
$1,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Genießen Sie ein luxuriöses Wohnen in dieser voll ausgestatteten 3-Zimmer-Wohnung im Herzen …
$3,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 2
Genießen Sie ein komfortables und erschwingliches Wohnen in der beliebten Gegend von Toul To…
$470
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 204 m² in Sangkat Mittapheap, Kambodscha
Gewerbefläche 204 m²
Sangkat Mittapheap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 204 m²
Stockwerk 3
In einer gut zugänglichen und lebendigen Gegend in der Nähe der Bak Touk High School gelegen…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
6-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Stockwerk 2
Genießen Sie Privatsphäre und großzügigen Wohnraum in dieser eigenständigen Villa, perfekt f…
$1,800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Khan Daun Penh, Kambodscha
Grundstück
Khan Daun Penh, Kambodscha
Fläche 724 m²
Dieses erstklassige Gewerbeland bietet eine hervorragende Gelegenheit für Unternehmen und In…
$16,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Genießen Sie Premium-Stadt in dieser voll ausgestatteten 2-Zimmer-Wohnung im Herzen von BKK1…
$2,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses Ladenhaus kann zu einem monatlichen Mietpreis von 700 $ gemietet werden. Das Anwesen …
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
6-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 544 m²
Stockwerk 2
Erleben Sie ein komfortables und prestigeträchtiges Wohnen mit dieser geräumigen Villa in To…
$4,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 250 m² in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche 250 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Fläche 250 m²
Im Herzen von BKK1 gelegen, bietet diese Gewerbefläche im Erdgeschoss eine gute Sicht und ei…
$2,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
Genießen Sie ein komfortables Wohnen in dieser komplett eingerichteten 80 qm großen Apartmen…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 55
Entdecken Sie die komfortable Stadt in diesem charmanten 3-Bett, 2-Bad-Wohnung! Mit einem gr…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Khan Dangkao, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Diese komplett möblierte Eckvilla steht zur Miete im begehrten Chip Mong 60M Bereich zur Ver…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Khan Daun Penh, Kambodscha
Gewerbefläche
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses Ladenhaus steht in der Gegend von Chaktomuk in der Nähe des Königspalastes zur Miete …
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Diese komplett eingerichtete 1-Zimmer-Wohnung befindet sich im BKK3-Bereich, Boeung Keng Kan…
$400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 250 m² in Sangkat Phsar Depou Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche 250 m²
Sangkat Phsar Depou Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 14
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 250 m²
Stockwerk 4
Dieses große Ladenhaus zur Miete in Toul Kork bietet eine gute Gelegenheit für Investoren od…
$4,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 720 m²
Stockwerk 3
Diese geräumige dreistöckige Villa liegt an der Straße 488 und bietet eine ausgezeichnete Ge…
$3,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 5
Genießen Sie ein stilvolles Stadtleben in dieser voll ausgestatteten 60qm Eckeinheit im 5. S…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 200 m² in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Gewerbefläche 200 m²
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie ein geräumiges 2-stöckiges Haus zur Miete im sich schnell entwickelnden Stadtt…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Genießen Sie die komfortable Stadt in dieser voll ausgestatteten 68qm Eigentumswohnung in de…
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Phnom Penh

wohnungen
häuser
gewerbeimmobilien
Realting.com
Gehen