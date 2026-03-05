Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Toul Kork
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Immobilien in Khan Toul Kork, Kambodscha

wohnungen
78
häuser
6
gewerbeimmobilien
8
94 immobilienobjekte total found
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
[Time Square 3] Condo 2BR/ 1 Badezimmer 💵 Mietpreis: 650$/Monat 📆 Verfügbar: Jetzt Adresse: …
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses 1-Zimmer-Apartment mit 1 Schlafzimmer bietet eine großzügige 92 Quadratmeter voll möb…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 700 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa befindet sich in der Straße 592 im Herzen von Khan Toul Kork, nur weni…
$6,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 5
Auf der Suche nach einem komfortablen und erschwinglichen Wohnraum in einem der lebendigsten…
$1,350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese Premium-Einzimmer-Service-Wohnung bietet eine großzügige Wohnfläche von 136 qm und ist…
$1,080
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 12
Schlafräume 12
Stockwerk 5
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit mit diesem Hotel, das im lebendi…
$15,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 9
Erleben Sie modernes Wohnen mit dieser gut gestalteten Zwei-Zimmer-Wohnung im Herzen von Kha…
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 13
Stockwerk 3
Ein gut aufgestelltes Gebäude ist jetzt an einer belebten Geschäftsstraße im Herzen der Stad…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 20
Wenn Sie auf der Suche nach einer stilvollen und komfortablen Wohnung sind, ist diese 1-Zimm…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses 49sqm Apartment ist komplett möbliert und für Komfort ausgelegt. Es verfügt über ein …
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 7 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Haus 7 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 540 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie raffiniertes Wohnen in dieser expansiven Luxusvilla in Khan Toul Kork, Phnom P…
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese luxuriöse 2-Zimmer-Wohnung bietet 97m2 moderne Wohnfläche in Toul Kork und ist für $3,…
$3,018
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Diese voll möblierte 1-Zimmer-Wohnung bietet die perfekte Mischung aus Komfort, Komfort und …
$380
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses geräumige 59qm Apartment bietet ein Schlafzimmer und ein Badezimmer, gedanklich einge…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Diese wunderschön gestaltete 2-Zimmer-Familiensuite befindet sich in einer gut verwalteten R…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Leben Sie im Herzen der Aktion! Diese geräumige 2-Zimmer-Wohnung befindet sich perfekt auf d…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6
Diese gemütliche und gut eingerichtete 1-Zimmer-Wohnung ist eine fantastische Mietmöglichkei…
$350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Erleben Sie lebendiges Wohnen in diesem charmanten 2-Schlafzimmer, 1-Bad-Wohnung zu vermiete…
$280
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 9
Wenn Sie nach einem modernen und sicheren Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen,…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Entdecken Sie diese elegante 3-Zimmer-Wohnung im Herzen von Toul Kork District, einer der be…
$1,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Dieses brandneue 2-Zimmer-Apartment bietet einen modernen Wohnraum, der auf Komfort und Komf…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 10
Wenn Sie nach einem modernen und sicheren Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen,…
$900
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa in Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Kambodscha
Villa
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 180 m²
Stockwerk 2
Hauptgebäude zur Miete direkt an der Straße 265, gegenüber der Royal University of Phnom Pen…
$1,800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Dieses gut ausgestattete 1-Schlafzimmer, 1-Zimmer-Wohnung befindet sich im wünschenswerten T…
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 26
Wenn Sie nach einem modernen und sicheren Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen,…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 15
Diese geräumige Ein-Zimmer-Wohnung bietet 68 m2 Wohnfläche und befindet sich im 15. Stock un…
$1,100
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses geräumige 2-Zimmer-Apartment mit 2 Schlafzimmern befindet sich in der Gegend von Toul…
$950
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Entdecken Sie lebendiges städtisches Wohnen! Diese freundliche Studio-Wohnung zu vermieten i…
$200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Stockwerk 3
Zwei angrenzende 3-story-Link-Häuser sind jetzt in einem hochbegehrten Gewerbegebiet entlang…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 7
Dieses moderne und gut gestaltete 50m2 Studio bietet die perfekte Mischung aus Komfort und B…
$250
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen