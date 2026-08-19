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Langfristige Miete von Immobilien in Khan Russey Keo, Kambodscha

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wohnungen
39
häuser
4
46 immobilienobjekte total found
4-Zimmer-Villa in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 138 m²
Stockwerk 2
Dieses geräumige 2-stöckige Verbindungshaus zur Miete in Russey Keo bietet ein komfortables …
$380
pro Monat
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Kondominium in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
$350
pro Monat
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Grundstück in Sangkat Tuol Sangkae 1, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Tuol Sangkae 1, Kambodscha
Fläche 734 m²
Dieses strategisch günstig gelegene Eckland in Chroy Changvar bietet eine hervorragende Gele…
$4,800
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 14
Wenn Sie auf der Suche nach einem modernen und sicheren Zuhause mit einer ausgezeichneten Um…
$550
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 17
Wenn Sie ein modernes und sicheres Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen, ist di…
$600
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 16
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
$350
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 9
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
$350
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 23
Wenn Sie ein modernes und sicheres Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen, ist di…
$650
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 10
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
$350
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Russey Keo, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Russey Keo, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses gut gestaltete Apartment mit 2 Schlafzimmern in Khan Russey Keo bietet eine großzügig…
$850
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 5
Wenn Sie ein modernes und sicheres Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen, ist di…
$580
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 17
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
$350
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 14
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
$400
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Stockwerk 5
Willkommen in Ihrem gemütlichen urbanen Rückzug! Diese fantastische 2-Zimmer-Wohnung zur Mie…
$650
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Willkommen zu Hause zu diesem herrlichen 2-Bett, 2-Bad Wohnung zu vermieten in Phnom Penhs b…
$500
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Erleben Sie bequemes Stadtleben! Dieses einladende 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmerwohnung zu ve…
$350
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 5
Wenn Sie ein modernes und sicheres Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen, ist di…
$680
pro Monat
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6-Zimmer-Villa in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 423 m²
Stockwerk 3
Diese außergewöhnliche Queen Villa bietet riesigen Wohnraum in der premier, sicheren Umgebun…
$2,500
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 9
Entdecken Sie Ihren urbanen Rückzug! Dieses charmante 1-Bett, 1-Bade-Wohnung in pulsierendem…
$350
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 17
[TV Tower] Eigentumswohnung 1BR/ 1 Badezimmer 💵 Mietpreis: 600$/Monat 📆 Verfügbar: Jetzt Adr…
$600
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 12
Wenn Sie ein modernes und sicheres Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen, ist di…
$650
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 6
Wenn Sie ein modernes und sicheres Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen, ist di…
$600
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 9
Wenn Sie ein modernes und sicheres Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen, ist di…
$600
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 15
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
$400
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 14
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
$400
pro Monat
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Gewerbefläche in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2
Bietet einen erstklassigen Geschäftsstandort in der Nähe von wichtigen Entwicklungen wie Cam…
$6
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Treten Sie in die städtische Glückseligkeit mit diesem herrlichen 1-Zimmer-Wohnung zu vermie…
$450
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 12
Diese helle und voll möblierte 1-Zimmer-Ecke-Einheit befindet sich in Khan Russey Keo , biet…
$550
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie Ihre perfekte Vermietung! Dieses charmante 2-Zimmer, 2-Badezimmer-Wohnung in p…
$650
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 12
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
$350
pro Monat
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Realting.com
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