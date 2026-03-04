Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Mean Chey
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Immobilien in Khan Mean Chey, Kambodscha

wohnungen
43
häuser
21
82 immobilienobjekte total found
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Dieses voll möblierte Studio-Apartment bietet 49 qm komfortable Wohnfläche bei $450 pro Mona…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Fläche 322 m²
Looking for a spacious and affordable land plot for rent? This land in Boeung Tumpun 2 is no…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Fläche 240 m²
Stockwerk 5
Premier Corner Shophaus zu vermieten auf Hun Sen Blvd Dies ist eine phänomenale Gelegenheit,…
$15,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Sangkat Stueng Mean Chey 2, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Stueng Mean Chey 2, Kambodscha
Fläche 1 386 m²
Massive Commercial Land for Rent on Street 371 Here is a simple and attractive property list…
$5,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese komfortable 2-Zimmer-Wohnung ist zu vermieten bei $700 pro Monat, mit WiFi im Mietprei…
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese wunderschön eingerichtete Wohnung bietet 110m2 Wohnfläche mit zwei Schlafzimmern und e…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodscha
Fläche 3 006 m²
Prime Commercial Land on Hun Sen Blvd This expansive plot of commercial land offers a rare o…
$22,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 48
Erleben Sie moderne Stadt im Urban Village, wo diese voll möblierte 3-Zimmer-Wohnung großzüg…
$1,400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Stockwerk 42
Eine moderne gemischte Wohnanlage in Phnom Penh, die zeitgenössisches Leben mit einem starke…
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 13
(Versailles-Platz) Zimmer mit Kingsize-Bett 💵 Mietpreis: 450$/Monat 📆 Verfügbar: Jetzt Adres…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Dieses Apartment befindet sich in Boeng Tumpun und ist für $750 pro Monat verfügbar. Es verf…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 51
Erleben Sie moderne Stadt im Urban Village, wo dieses voll möblierte 1-Zimmer-Apartment ein …
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Studio
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Entdecken Sie gemütliches Wohnen in dieser charmanten Studio-Wohnung zu vermieten, eingebett…
$170
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 64 m²
Stockwerk 3
Prime Shophouse zu vermieten auf High-Traffic Street 271 Hier ist ein kurzes und attraktives…
$950
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 35
Dieses 3-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Wohnung befindet sich im 35. Stock und bietet einen offe…
$1,100
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Diese moderne Residenz im Urban Village Phase 1 bietet komfortables Wohnen mit freier Verwal…
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 165 m²
Stockwerk 3
Diese dreistöckige Villa befindet sich in der wohlgeplanten Gemeinschaft von Borey Peng Huot…
$1,600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Dieses geräumige Apartment mit 3 Schlafzimmern bietet eine Gesamtfläche von 215m2 mit vier B…
$1,800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 7
Diese gut gestaltete 151qm-Einheit verfügt über 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer, bietet eine…
$1,350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodscha
Fläche 1 400 m²
Ausgezeichnetes Gewerbeland zu vermieten bei 60m Blvd! 🚀 Sichern Sie Ihren nächsten Geschäft…
$2,800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Fläche 1 360 m²
Dieses geräumige 1.360m2 Land mit einer 20m Frontage in Boeung Tumpun 2 bietet eine fantasti…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 113 m²
Stockwerk 2
Erschwingliches Kaufhaus zur Miete in der Straße 371 Eine ausgezeichnete Gelegenheit für Ihr…
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodscha
Fläche 9 203 m²
Premier Commercial Land for Rent on Hun Sen Blvd. A premier opportunity for your business aw…
$27,618
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Fläche 132 m²
Stockwerk 3
Modernes Shophaus zur Miete im Prestigious Chip Mong 271 Entdecken Sie eine fantastische Gel…
$1,350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 132 m²
Stockwerk 3
Modernes Shophaus zur Miete im Prestigious Chip Mong 271 Entdecken Sie eine fantastische Gel…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese voll möblierte 1-Zimmer-Wohnung bietet 54m2 komfortable Wohnfläche, ideal für Einzelpe…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Fläche 2 500 m²
Prime Commercial Land for Rent on Hun Sen Blvd This spacious commercial land offers a fantas…
$8,750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Entdecken Sie das komfortable Wohnen der Stadt in dieser komplett möblierten 1-Zimmer-Wohnun…
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 8 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 80 m²
Stockwerk 5
Geräumiges Kaufhaus zu vermieten auf Hun Sen Blvd Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ei…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 324 m²
Stockwerk 2
Premium Corner Shophaus zur Miete auf Straße 271/432 Dies ist eine phänomenale Gelegenheit, …
$12,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen