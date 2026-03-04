Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Häuser in Phnom Penh, Kambodscha

Haus 4 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 97 m²
Stockwerk 2
Dieses komfortable 4-Schlafzimmer, 5-Badezimmer-Haus ist jetzt in Sensok zu vermieten. Die U…
$1,200
pro Monat
Haus 5 zimmer in Sangkat Kakab 1, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Kakab 1, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
Eine Gemeinschaft in Tuek Thla, Sen Sok District, Phnom Penh, bietet eine Reihe von geräumig…
$1,200
pro Monat
4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 425 m²
Stockwerk 2
Diese atemberaubende 4-Zimmer-, 6-Badezimmer Villa bietet modernen Komfort und Komfort. Entw…
$3,000
pro Monat
Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1
Prime Shop Space for Rent on Street 163 Nutzen Sie diese Gelegenheit, einen fantastischen La…
$650
pro Monat
Haus 1 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Haus 1 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 1
Geräumiges Kaufhaus zur Miete auf Straße 135 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein ger…
$900
pro Monat
Haus 3 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 140 m²
Diese geräumige 3-Zimmer-Wohnung befindet sich ideal im Herzen von Daun Penh, Phnom Penh, bi…
$1,300
pro Monat
4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 224 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie diese gepflegte 3-stöckige Villa in einer ruhigen Gegend von Phsar Daeum Thkov…
$1,300
pro Monat
Haus 4 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 132 m²
Stockwerk 3
Modernes Shophaus zur Miete im Prestigious Chip Mong 271 Entdecken Sie eine fantastische Gel…
$1,500
pro Monat
Haus 3 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 126 m²
Stockwerk 3
Dieses charmante Eckhaus bietet einen hellen und komfortablen Wohnraum in der ruhigen La Pal…
$600
pro Monat
Haus 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Haus 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie dieses gemütliche und erschwingliche Haus zum Mieten in Sangkat Toul Svay Prey…
$750
pro Monat
6-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 460 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa zur Miete in Khan Boeung Keng Kang befindet sich in einer erstklassige…
$3,000
pro Monat
Haus 6 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
Attraktives Shophaus zur Miete in der Straße 155 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein…
$1,500
pro Monat
2-Zimmer-Villa in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 377 m²
Stockwerk 1
Diese elegante Villa zu vermieten in Khan Daun Penh bietet eine Mischung aus Komfort und Beq…
$1,800
pro Monat
Haus 6 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 184 m²
Stockwerk 2
Dieses geräumige 2,5-stöckige Anwesen befindet sich auf einem 8m x 23m Grundstück mit einem …
$2,600
pro Monat
5-Zimmer-Villa in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 368 m²
Diese beeindruckende Eckqueen-Villa im Bereich Russey Keo bietet außergewöhnlichen Raum und …
$6,500
pro Monat
5-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 486 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa ist jetzt in der ruhigen und zentralen Gegend von Sangkat Boeng Trabae…
$2,500
pro Monat
Haus 5 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 140 m²
Stockwerk 3
Dieses geräumige 3-stöckige Haus in Boeung Keng Kang 1 bietet eine perfekte Kombination aus …
$2,900
pro Monat
4-Zimmer-Villa in Sangkat Krang Thnong, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Krang Thnong, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 467 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa ist jetzt in der ruhigen Gegend von Sangkat Krang Thnong zu vermieten …
$2,000
pro Monat
5-Zimmer-Villa in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
Diese elegante Dreigeschoss-Villa bietet geräumige Wohnbereiche mit natürlichem Licht, wodur…
$6,500
pro Monat
Villa 12 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Villa 12 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 12
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 510 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa befindet sich im renommierten Khan Boeung Keng Kong 1 und bietet eine …
$5,000
pro Monat
Haus 7 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Haus 7 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 540 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie raffiniertes Wohnen in dieser expansiven Luxusvilla in Khan Toul Kork, Phnom P…
$2,500
pro Monat
Haus 8 zimmer in Sangkat Dangkao, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Sangkat Dangkao, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 168 m²
Stockwerk 3
Diese beiden angeschlossenen Eck-Link-Häuser befinden sich in Borey Chip Mong 50m, eine gut …
$1,500
pro Monat
Haus 3 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 3
Dieses 4-Schlafzimmer, 5-Badezimmer-Haus befindet sich in der ruhigen und dennoch komfortabl…
$600
pro Monat
Haus in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Fläche 350 m²
Stockwerk 1
Premium-Einzelhandelsraum für Vermietung auf Straße 271 Eine außergewöhnliche Gelegenheit fü…
$1,800
pro Monat
Haus 1 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Haus 1 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 4
Diese atemberaubende 1-Zimmer-Wohnung im 4. Stock (nur Zugang zum Treppenhaus) bietet ein mo…
$600
pro Monat
Haus 6 zimmer in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Diese neu dekorierte Doppelvilla befindet sich in Borey Hi-Tech auf National Road No.1 und i…
$2,000
pro Monat
Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Fläche 510 m²
Stockwerk 2
Dieses Ladenhaus zur Miete befindet sich in Boeng Keng Kang, einem der beliebtesten und schn…
$4,000
pro Monat
Haus 6 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 88 m²
Stockwerk 3
Geräumiges Kaufhaus zur Miete auf Straße 135 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein ger…
$1,700
pro Monat
Haus 4 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 90 m²
Stockwerk 4
Dieses 4-stöckige Haus befindet sich auf einem Grundstück von 5m x 18m mit 5m x 16m Baugrund…
$900
pro Monat
Haus 8 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 80 m²
Stockwerk 5
Attraktives Shophaus zu vermieten auf Hun Sen Blvd Dies ist eine fantastische Gelegenheit, e…
$3,000
pro Monat
