Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Immobilien in Khan Chamkar Mon, Kambodscha

wohnungen
161
häuser
36
205 immobilienobjekte total found
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 32
Willkommen in diesem charmanten 1-Bett, 1-Bad Wohnung zu vermieten im Herzen von Chamkar Mon…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 10
Gehen Sie in moderne Stadt mit dieser geräumigen 1 Schlafzimmer Wohnung, perfekt im Herzen v…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Fläche 451 m²
Diese Eigenschaft bietet eine Gesamtfläche von 451 qm (15,5m x 28m) mit einer Gesamtfläche v…
$3,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 425 m²
Stockwerk 2
Diese atemberaubende 4-Zimmer-, 6-Badezimmer Villa bietet modernen Komfort und Komfort. Entw…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 1 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Haus 1 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 1
Geräumiges Kaufhaus zur Miete auf Straße 135 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein ger…
$900
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 224 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie diese gepflegte 3-stöckige Villa in einer ruhigen Gegend von Phsar Daeum Thkov…
$1,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 2
Auf der Suche nach einem komfortablen und erschwinglichen Ort in Toul Tompong 1 zu leben? Di…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 12
Dieses moderne 38qm Studio befindet sich auf der 11. und 12. Etage und bietet spektakuläre S…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Stockwerk 15
Ein Premium 3-Schlafzimmer, 3-Badezimmer-Wohnung ist jetzt im begehrten Tonle Bassac Bereich…
$3,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese moderne Ein-Zimmer-Wohnung ist mit ausgezeichnetem natürlichen Licht und Luftstrom gef…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Diese 1-Zimmer-Wohnung, befindet sich im 1. Stock in der Psa Derm Thkov Bereich, bietet 47qm…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese gut gestaltete Zwei-Zimmer-Wohnung bietet großzügigen Wohnraum und Komfort, mit einer …
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses charmante 2-Zimmer-Apartment mit 1 Bad befindet sich im Herzen von Tonle Bassac und b…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
Attraktives Shophaus zur Miete in der Straße 155 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Diese geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung bietet ein praktisches und gut geplantes Layout mit eine…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese komfortable Ein-Zimmer-Wohnung befindet sich im Bereich Phsar Derm Thkov und bietet ei…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 3
Erleben Sie modernes Wohnen in diesem stilvollen Duplex 1-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Wohnung…
$1,600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
[Boeng Trabek Bereich] Condo 1BR/ 1 Badezimmer 💵 Mietpreis: 550$/Monat 📆 Verfügbar: Jetzt Ad…
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 486 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa ist jetzt in der ruhigen und zentralen Gegend von Sangkat Boeng Trabae…
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses 37 m2 Studio bietet einen stilvollen und effizienten Wohnraum, perfekt für Singles od…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses geräumige Apartment befindet sich in Tonle Bassac und ist für $1.500 pro Monat erhält…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 140 m²
Stockwerk 3
Dieses geräumige 3-stöckige Haus in Boeung Keng Kang 1 bietet eine perfekte Kombination aus …
$2,900
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses 150 m2 Apartment bietet einen komfortablen und modernen Wohnbereich mit 2 Schlafzimme…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2
Die Wohnung befindet sich in der Nähe von Boeung Trabek Market (1 Minute entfernt), Toul Tom…
$320
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 10
Diese geräumige Maisonette-Wohnung befindet sich im begehrten Tonle Basak Bereich. Es verfüg…
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
[Boeng Trabek Bereich] Condo 1BR/ 1 Badezimmer 💵 Mietpreis: 550$/Monat 📆 Verfügbar: Jetzt Ad…
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein Service-Apartment-Gebäude in der Region Boeng Trabaek von Phnom Penh, einem Viertel nebe…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
[Queston Residence] Eigentumswohnung 1BR/ 1 Badezimmer 💵 Mietpreis: 800$/Monat 📆 Verfügbar: …
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese brandneue Wohnung ist ideal im Herzen von Toul Tompong gelegen und bietet die perfekte…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses Apartment befindet sich in Tonle Bassac und ist für $1.000 pro Monat verfügbar. Es ve…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen