Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Dangkao
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Immobilien in Khan Dangkao, Kambodscha

häuser
11
22 immobilienobjekte total found
Grundstück in Khan Dangkao, Kambodscha
Grundstück
Khan Dangkao, Kambodscha
Fläche 2 355 m²
Prime Commercial Land for Rent on Hun Sen 50m Street Discover the perfect location for your …
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Fläche 2 100 m²
Dieses 2.100 m2 große Grundstück mit einer 30m Frontage und 70m Tiefe befindet sich strategi…
$3,150
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Khan Dangkao, Kambodscha
Grundstück
Khan Dangkao, Kambodscha
Fläche 3 200 m²
This 3,200 sqm land, with a practical 40m x 80m layout, is well-positioned along Tumnup 7 Ma…
$8,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 126 m²
Stockwerk 3
Dieses charmante Eckhaus bietet einen hellen und komfortablen Wohnraum in der ruhigen La Pal…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus
Khan Dangkao, Kambodscha
Fläche 128 m²
Stockwerk 1
Kaufhaus zu vermieten auf Hun Sen Blvd Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein geräumige…
$1,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Roluoh, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Roluoh, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 236 m²
Stockwerk 2
Diese 2-stöckige Villa befindet sich in der gut organisierten Borey ML Green Land Gemeinscha…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Fläche 3 000 m²
HUGE Commercial Corner Lot for Rent on Street 50m! (3.000 qm) Verpassen Sie nicht diese selt…
$2,700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Khan Dangkao, Kambodscha
Grundstück
Khan Dangkao, Kambodscha
Fläche 723 m²
Are you looking for a prime land rental opportunity along the 60-meter road? This strategica…
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Sangkat Prey Sa, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Prey Sa, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Innerhalb Borey Chip Mong Die Landmark 50m, Preysor Street, diese schöne voll möblierte Dopp…
$2,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 135 m²
Stockwerk 3
Eingebettet in der Serene Borey Chankiri in Khan Dangkor bietet dieses charmante Haus eine i…
$900
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Fläche 2 504 m²
Im Süden von Phnom Penh gelegen, ist dieses beträchtliche 2,504 qm Grundstück Paket sofort z…
$2,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Fläche 3 400 m²
Prime Commercial Land zu vermieten auf der Straße 7 Makara! Eine hervorragende Gelegenheit, …
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Spean Thmor, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Spean Thmor, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 2
Eine geräumige und luxuriöse Villa ist in der Gemeinde Borey Peng Heng zu vermieten. Diese U…
$850
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Khan Dangkao, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Diese geräumige Einzelvilla in Borey Chip Mong Dangkor bietet eine komfortable und private W…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Khan Dangkao, Kambodscha
Grundstück
Khan Dangkao, Kambodscha
Fläche 1 000 m²
Der Mietpreis von $1.000 für ein 1.000 qm kommerzielles Land auf der Hun Sen Street scheint …
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Khan Dangkao, Kambodscha
Grundstück
Khan Dangkao, Kambodscha
Fläche 1 000 m²
Dieses 1.000 m2 große Grundstück mit einem 20m x 50m Layout befindet sich entlang der 60m Ro…
$4,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Villa
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Fläche 600 m²
Stockwerk 3
Entfliehen Sie dieser exquisiten Villa in der ruhigen Khan Dangkor Bezirk zu vermieten, biet…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Khan Dangkao, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 346 m²
Diese atemberaubende Villa bietet außergewöhnlichen Wohnraum mit einem modernen Layout, hoch…
$15,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Khan Dangkao, Kambodscha
Grundstück
Khan Dangkao, Kambodscha
Fläche 562 m²
Commercial Land for Rent on Hun Sen 50m Street Secure the ideal spot for your business with …
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Khan Dangkao, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 231 m²
Stockwerk 2
Diese Premium 5-Zimmer-Villa zu vermieten in Borey ML, Khan Dangkor, bietet eine außergewöhn…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 8 zimmer in Sangkat Dangkao, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Sangkat Dangkao, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 168 m²
Stockwerk 3
Diese beiden angeschlossenen Eck-Link-Häuser befinden sich in Borey Chip Mong 50m, eine gut …
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Khan Dangkao, Kambodscha
Grundstück
Khan Dangkao, Kambodscha
Fläche 2 250 m²
Excellent Commercial Land for Rent on Hun Sen Blvd This is a fantastic opportunity to lease …
$9,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen