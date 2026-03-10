Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Immobilien in Khan Chroy Changvar, Kambodscha

wohnungen
25
häuser
4
gewerbeimmobilien
3
34 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 74 m²
Stockwerk 3
Diese Residenz befindet sich im hochbegehrten OCIC-Entwicklungsgebiet von Khan Chroy Changva…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 9
Diese stilvolle 1-Zimmer-Wohnung befindet sich im ruhigen und malerischen Viertel Chroy Chan…
$950
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus modernem Wohn- und Serenblick mit diesem atemberaube…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 31
Chraoy Chongvar begrüßt Sie nach Hause! Entdecken Sie einfach, lebendig in diesem schönen 2-…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 4 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 4 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 13
Erleben Sie erhöhtes Wohnen in dieser weitläufigen 2-25qm 4-Zimmer-Wohnung in Chroy Changva …
$2,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Morgan EnMaison bietet ein Wohnerlebnis im Loft-Stil, das durch Decken, offene Layouts und r…
$400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Stockwerk 13
Dieses gut gelegene Gebäude zur Miete befindet sich im erstklassigen OCIC Bereich und bietet…
$10,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 26
Erleben Sie modernes Wohnen in diesem High-Floor Studio in Morgan EnMaison und bieten atembe…
$300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 13
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus modernem Wohn- und Serenblick mit dieser atemberaube…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 21
Bewegen Sie sich in diese geräumige 121m2 Drei-Zimmer-Wohnung perfekt im 21. Stock in Chroy …
$1,800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 9
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus modernem Wohn- und Serenblick mit dieser atemberaube…
$470
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Dieses Apartment mit 2 Schlafzimmern bietet 100 m2 Wohnfläche mit Balkonen und liegt nur 5 M…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Stockwerk 13
Dieses gut gelegene Gebäude zur Miete befindet sich im erstklassigen OCIC Bereich und bietet…
$10
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Erleben Sie Premium-Fluss direkt am Leben in dieser geräumigen 1-Zimmer-Wohnung über 95qm, p…
$1,350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 4 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 4 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Stockwerk 11
Diese atemberaubende 4-Zimmer-Wohnung erwartet Sie im 11. Stock und bietet einen beispiellos…
$2,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Stockwerk 17
Entdecken Sie geräumigen Komfort in diesem charmanten 3-Bett, 3-Bad Wohnung zu vermieten in …
$1,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Fläche 4 000 m²
In einem strategischen Bereich von Phnom Penh gelegen, bietet dieses 4.000 qm rechteckige La…
$12,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 26
Tauchen Sie ein in atemberaubenden Fluss und Stadtblick von diesem Studio-Wohnung zu vermiet…
$300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 20
Genießen Sie friedliche Stadt in dieser 2-Zimmer-Wohnung im 20. Stock in Sangkat Chrouy Chan…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 9
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus modernem Wohn- und Serenblick mit dieser atemberaube…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 420 m²
Stockwerk 3
Genießen Sie ein Leben voller Komfort und Eleganz in dieser außergewöhnlichen 5-Zimmer-Villa…
$8,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie freundliche Wohnung in lebendigem Chraoy Chongvar, Phnom Penh! Dieses fantasti…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Diese Premium 2-Schlafzimmer, 3-Badezimmer-Wohnung bietet einen schönen Flussblick und befin…
$900
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 10
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus modernem Wohn- und Serenblick mit diesem atemberaube…
$400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 25
Entdecken Sie dieses charmante 2-Bett, 2-Bade-Wohnung zu vermieten in lebhaften Chraoy Chong…
$900
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Stockwerk 16
Diese stilvolle 2-Zimmer-Einheit in Morgaen Enmaison bietet einen hellen, modernen Wohnraum …
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 12
Wenn Sie nach einer Wohnung mit Flussblick suchen, hier ist Morgan EnMaison — 2 Schlafzimmer…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie Ihren nächsten Familienhafen im pulsierenden Herzen von Chraoy Chongvar, Preae…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Grundstück
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Fläche 1 440 m²
Located in the growing district of Chroy Changvar, this 1,440 sqm rectangle-shaped land offe…
$2,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Gebäude befindet sich perfekt entlang der National Road 6 in Khan Chroy Ch…
$1,100
pro Monat
Eine Anfrage stellen
