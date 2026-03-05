Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Immobilien in Khan Daun Penh, Kambodscha

wohnungen
52
häuser
8
gewerbeimmobilien
8
70 immobilienobjekte total found
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Entdecken Sie die komfortable Stadt, die in dieser voll möblierten 1-Zimmer-Wohnung lebt, id…
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Dieses brandneue Executive Studio in Phnom Penhs erstklassigem CBD-Bereich bietet moderne Wo…
$1,296
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
$1,600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
Erleben Sie erhöhte Flussufer leben in dieser geräumigen 100m2 Wohnung ideal gelegen im lebh…
$1,040
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese private Residenz befindet sich in einer ruhigen Gegend von Daun Penh, nur eine kurze E…
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2
Umfangreicher Einzelhandelsraum im Central Doun Penh Prime Doun Penh Shop zu vermieten! Ries…
$2,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 88 m²
Stockwerk 4
Entsperren Sie das volle Potenzial Ihres Unternehmens oder Lebensstils mit diesem erstklassi…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 95 m²
Das Hotel liegt im historischen Viertel Wat Phnom, Stadtteil Daun Penh. Geräumiges Zwei-Zimm…
$1,400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Entdecken Sie raffinierte Stadt leben in dieser großzügigen 91m2 Ein-Zimmer-Wohnung im Herze…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2
Diese charmante 3-Zimmer-Wohnung ist ideal für Familien, die Komfort, Komfort und Platz such…
$1,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese gemütliche gepflegte Wohnung bietet eine komfortable Wohnfläche von 55 qm, ideal für S…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese großzügige 2-Zimmer-Wohnung bietet 106,32 qm komfortable und moderne Wohnfläche, erhäl…
$1,650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Entdecken Sie luxuriöse Stadt leben in dieser expansiven 190 qm, 3-Zimmer-Wohnung im Herzen …
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Fläche 2 137 m²
Dieses Grundstück zur Miete befindet sich in Ou Russey entlang der National Road 1, einer de…
$25,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Dieses 15m × 16m Eck-Lot-Shophouse ist ein echter Blue-Chip-Geschäftsgegenstand in einem der…
$4,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses komfortable Apartment mit einem Schlafzimmer ist verfügbar für 700 $ pro Monat und is…
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Entdecken Sie das komfortable Wohnen in diesem gut ausgestatteten 1-Zimmer-Wohnung im zentra…
$480
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 24
„🏙️ Stadt View Condo – Prime Boeung Kark Standort! Geräumiges 2-Schlafzimmer, 80 qm im 24. S…
$900
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Diese geräumige und gut ausgestattete 1-Schlafzimmer Executive Unit (66-70sqm) ist in der le…
$1,767
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Diese Unterkunft bietet einen komfortablen und stilvollen Wohnbereich, perfekt für Familien …
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 6
Ein stilvolles 1-Zimmer-Mezzanine-Apartment ist jetzt in Daun Penh zu vermieten, einem der h…
$330
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Diese geräumige und gut ausgestattete 1-Zimmer-Deluxe-Einheit (50-55sqm) ist in der lebhafte…
$1,532
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese moderne und geräumige Wohnung bietet komfortable Stadt leben im Herzen von Daun Penh, …
$1,800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 5
Erleben Sie den Charme des städtischen Wohnens mit diesem wunderschön gestalteten 65m2 Apart…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses geräumige 2-Zimmer-Apartment mit 2 Schlafzimmern bietet 120 m2 komfortable Wohnfläche…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 490 m² in Khan Daun Penh, Kambodscha
Gewerbefläche 490 m²
Khan Daun Penh, Kambodscha
Fläche 490 m²
Stockwerk 3
Diese geräumige 490m2 Eck-Händler-Einheit im 3. Stock des Exchange Square bietet eine hervor…
$15
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 16 m² in Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche 16 m²
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Fläche 16 m²
Stockwerk 11
Verwandeln Sie Ihr Geschäftsumfeld mit einem modernen und gut gelegenen Büroraum, der zu ein…
$416
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Dieses 2 Schlafzimmer Premier Unit (120-127 qm) ist in der lebhaften Gegend von Boeung Kak v…
$2,992
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodscha
Stockwerk 2
Dieses Ladenhaus zur Miete befindet sich strategisch in Ou Russey entlang des Monivong Boule…
$9,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses Studio-Apartment mit einer Badewanne bietet 50m2 Wohnfläche und ist für $1.178 pro Mo…
$1,178
pro Monat
Eine Anfrage stellen
