Langfristige Miete von Immobilien in Khan Chbar Ampov, Kambodscha

wohnungen
20
häuser
8
gewerbeimmobilien
4
34 immobilienobjekte total found
Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Stockwerk 10
Ihr perfekter urbaner Rückzug wartet! Diese charmante 1-Zimmer-Wohnung in wünschenswert Chba…
$250
pro Monat
Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 18
Entdecken Sie Ihre perfekte urbane Flucht! Dieses freundliche 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-W…
$300
pro Monat
Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 14
Diese voll möblierte Wohnung zur Miete befindet sich im 14. Stock und verfügt über alle groß…
$350
pro Monat
Kondominium 2 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 27
Dieses voll möblierte 2-Zimmer-Apartment mit 1 Bad im 27. Stock von Vue Aston bietet 74 m2 m…
$1,000
pro Monat
Grundstück in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 308 m²
This prime land along National Road 1 in Khan Chbar Ampov presents an outstanding rental opp…
$1,500
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Stockwerk 2
Ladenhaus zur Miete entlang der National Road 1 in einem überfüllten, hochraffic Bereich. Di…
$2,500
pro Monat
Grundstück in Sangkat Prek Aeng, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Prek Aeng, Kambodscha
Fläche 3 105 m²
Dieses expansive Land liegt strategisch entlang einer großen Straße in einem schnell wachsen…
$1,200
pro Monat
Kondominium 3 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 34
Panthouse in Koh Norea bietet modernes Flussufer in einem der am schnellsten wachsenden Gebi…
$4,500
pro Monat
Kondominium 2 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 7
Entdecken Sie Ihren idealen Mietwagen in pulsierendem Chbar Ampov, Nirouth, Phnom Penh! Dies…
$600
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Stockwerk 5
Dieses 5-stöckige Gebäude befindet sich auf der Hauptstraße der National Road 1 in Khan Chba…
$2,200
pro Monat
Kondominium 2 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Verschönern Sie die lebendige Stadt, die in dieser herrlichen 2-Zimmer-Wohnung lebt, zur Mie…
$500
pro Monat
5-Zimmer-Villa in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
Diese elegante Dreigeschoss-Villa bietet geräumige Wohnbereiche mit natürlichem Licht, wodur…
$6,500
pro Monat
Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 18
Ihre perfekte urbane Oase wartet! Entdecken Sie dieses charmante 1-Schlafzimmer, 1-Badezimme…
$280
pro Monat
Gewerbefläche in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 1
Dieses Ladenhaus zur Miete befindet sich entlang der National Road 1 in einer schnell ausgeb…
$1,000
pro Monat
Kondominium 2 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Entdecken Sie dieses bezaubernde 2-Bett-, 2-Bad-Wohnung zur Miete im lebendigen Nirouth Bere…
$680
pro Monat
Haus 4 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 80 m²
Stockwerk 3
Gelegen in der gesuchten Borey Peng Huot Gemeinde, dieses wunderschön eingerichtete Verbundh…
$1,400
pro Monat
Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 8
Diese komplett möblierte Wohnung zur Miete befindet sich im 8. Stock und verfügt über alle g…
$400
pro Monat
Gewerbefläche 450 m² in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Gewerbefläche 450 m²
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 450 m²
Stockwerk 1
Geräumiges und hochwertiges Lager zur Miete in einem bequemen Wohngebiet von Khan Chbar Ampo…
$1,200
pro Monat
Villa 7 zimmer in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 2
Diese elegante Queen Villa befindet sich in Borey Peng Huoth Beong Snor und ist verfügbar fü…
$5,000
pro Monat
Haus 6 zimmer in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Diese neu dekorierte Doppelvilla befindet sich in Borey Hi-Tech auf National Road No.1 und i…
$2,000
pro Monat
Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 24
Diese moderne Eckwohnung im 24. Stock bietet einen atemberaubenden Flussblick und verfügt üb…
$1,500
pro Monat
Haus 4 zimmer in Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 201 m²
Stockwerk 3
Suchen Sie ein einzigartiges Zuhause mit einer Mischung aus modernem Wohn- und Naturumfeld? …
$1,500
pro Monat
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese 44-Quadratmeter-Studio-Wohnung ist zu vermieten bei $400 pro Monat, bietet einen komfo…
$400
pro Monat
Penthouse 3 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Penthouse 3 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 34
Erhöhen Sie Ihren Lebensstil in diesem atemberaubenden 3-Bett, 3-Bad Penthouse-Wohnung zu ve…
$4,500
pro Monat
Kondominium 2 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 12
Diese voll möblierte 2-Zimmer-Wohnung in Vue Aston bietet ein ruhiges und stilvolles Wohnerl…
$800
pro Monat
Haus 4 zimmer in Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Dies ist eine gute Gelegenheit für die Suche nach einem schönen verknüpften Haus, das ein lu…
$1,000
pro Monat
Kondominium 2 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 17
Entdecken Sie das herrliche Wohnen in diesem charmanten 2-Schlafzimmer, 1-Bad-Wohnung zur Mi…
$500
pro Monat
Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Entdecken Sie Ihren perfekten urbanen Rückzug! Dieses charmante 1-Bett, 1-Bade-Wohnung zur M…
$270
pro Monat
Studio 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 16
Genießen Sie den Fluss am Vue Aston, einem der schönsten Kondominiumprojekte von Phnom Penh.…
$350
pro Monat
Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Dieses 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Wohnung bietet 60m2 Wohnfläche im Herzen von Koh Norea. …
$550
pro Monat
