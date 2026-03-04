Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Immobilien in Khan Boeng Keng Kang, Kambodscha

wohnungen
150
häuser
34
187 immobilienobjekte total found
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 8
Erleben Sie zeitgenössisches Wohnen im Herzen von BKK1 mit diesem stilvollen und voll möblie…
$1,550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Dieses stilvolle 2-Zimmer-Apartment mit 2 Schlafzimmern in BKK1 bietet ca. 90–96m2 moderne W…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Stockwerk 25
Diese Eigenschaft ist eine moderne minimalistische Design-Stil Wohnung von einem renommierte…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1
Prime Shop Space for Rent on Street 163 Nutzen Sie diese Gelegenheit, einen fantastischen La…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 7
Dieses Apartment mit 1 Schlafzimmer befindet sich strategisch im Herzen von BKK1, umgeben vo…
$1,600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 7
Dieses 1-Zimmer-Apartment mit 2 Schlafzimmern bietet 60m2 Wohnfläche im Herzen von BKK1. Die…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese Drei-Zimmer-Wohnung befindet sich in Boeng Keng Kang Ti Bei entlang des Monivong Boule…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Erleben Sie Luxus in dieser atemberaubenden Eckeinheit im Herzen von Khan Boeung Keng Kang 1…
$1,600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Haus 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie dieses gemütliche und erschwingliche Haus zum Mieten in Sangkat Toul Svay Prey…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Genießen Sie modernes Wohnen in dieser voll möblierten 1-Zimmer-Wohnung im Herzen von BKK1, …
$900
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses geräumige Studio-Apartment in BKK1 bietet ein großzügiges 92 qm-Layout mit einem gut …
$950
pro Monat
Eine Anfrage stellen
6-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 460 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa zur Miete in Khan Boeung Keng Kang befindet sich in einer erstklassige…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses voll möblierte Apartment mit 1 Schlafzimmer befindet sich in Beung Keng Kang 3 und bi…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 41
Dieses voll möblierte 2-Zimmer-Apartment mit 1 Bad bietet 58 m2 modernen Wohnraum und ist fü…
$950
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses geräumige Apartment mit einem Schlafzimmer im Stadtteil BKK bietet modernen Komfort u…
$850
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Erleben Sie modernes Wohnen in dieser stilvollen Studio-Wohnung in der Nähe von Mao Tse Toun…
$400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Alle Einheiten sind sauber gepflegt und sorgfältig vorbereitet, um eine bequeme und praktisc…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 3
Dieses geräumige Apartment mit 1 Schlafzimmer ist jetzt im lebhaften Viertel von Khan Boeung…
$1,150
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Einheit bietet eine durchdachte 51 qm Wohnfläche, die sow…
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 12 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Villa 12 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 12
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 510 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa befindet sich im renommierten Khan Boeung Keng Kong 1 und bietet eine …
$5,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Wohnen Sie im Stil und Komfort mit dieser wunderschön gestalteten 2-Zimmer-Wohnung mit einem…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Im Herzen von BKK1 gelegen, bietet dieses elegante 3-Zimmer-Apartment mit 3 Schlafzimmern 16…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese Studioeinheit bietet 35m2 komfortablen Wohnraum im Herzen von BKK1. Der Mietpreis betr…
$400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses gut gestaltete Apartment verfügt über ein Kingsize-Bett, ein Badezimmer und einen kom…
$850
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Grundstück in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Grundstück
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 765 m²
Strategic Commercial Land for Rent on Mao Sae Tung Boulevard This is a fantastic opportunity…
$4,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese luxuriöse 3-Zimmer-Wohnung mit 2 Schlafzimmern erstreckt sich über 120 qm und befindet…
$3,100
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 8
Dieses 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Wohnung befindet sich im zentralen und komfortablen Bere…
$950
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Fläche 510 m²
Stockwerk 2
Dieses Ladenhaus zur Miete befindet sich in Boeng Keng Kang, einem der beliebtesten und schn…
$4,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Steigen Sie in gehobene Stadt mit dieser geräumigen 80m2 Ein-Zimmer-Wohnung im Herzen von BK…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 13
Diese 1-Zimmer-Wohnung befindet sich in der wünschenswerten Nachbarschaft von Boeung Keng Ka…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen