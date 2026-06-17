Haus mit Garten kaufen in Phnom Penh, Kambodscha

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Haus 5 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
Gemütliche private Villa im Zentrum der Hauptstadt des Königreichs Kambodscha Phnom Penh.Eli…
$220,000
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