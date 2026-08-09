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Wohnimmobilien in Phnom Penh, Kambodscha

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Khan Boeng Keng Kang
77
Khan Chamkar Mon
46
Khan Sen Sok
60
Khan Daun Penh
48
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418 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Phnom Penh, Kambodscha
Wohnung 3 zimmer
Phnom Penh, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 9/38
Geräumige Wohnung mit 2 Schlafzimmern von 75 qm. im 9. Stock mit Panoramablick auf die Stadt…
$84,467
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Condo in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
1-Schlafzimmer Eigentumswohnung zum Verkauf am Time Square 7 – Toul KorkEntdecken Sie modern…
$72,000
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Condo in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
2-Schlafzimmer Eigentumswohnung zum Verkauf bei UC88 Wyndham Garden BKK1Erleben Sie eine erh…
Preis auf Anfrage
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LDV InvestLDV Invest
Haus 7 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Haus 7 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 120 m²
Stockwerk 2
Hervorragendes Shophaus zum Verkauf auf Straße 271 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, e…
$500,000
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Condo 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Condo 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 60
Diese spannende Gelegenheit bietet eine brandneue 2-Zimmer-Wohnung in der höchst erwarteten …
$140,000
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Villa 5 zimmer in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 210 m²
Stockwerk 3
Investieren Sie in diese voll möblierte Villa und genießen Sie eine 6% jährliche Rückkehr. I…
$365,000
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Villa 5 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 231 m²
Stockwerk 2
Im Herzen des am schnellsten wachsenden südlichen Viertels von Phnom Penh befindet sich eine…
$220,000
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Condo 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Entdecken Sie Ihre perfekte 1-Bett-, 1-Bad-Wohnung zum Verkauf in pulsierende Chamkar Mon, T…
$88,000
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Wohnung in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Wohnung
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Fläche 45 m²
Stockwerk 20/39
Achtung, Vorverkauf des neuen Komplexes ‼️Hinterlassen Sie sofort einen Antrag, Einheiten au…
$54,292
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Haus 4 zimmer in Sangkat Russey Keo, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Russey Keo, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
In einer ruhigen Wohngegend von Sangkat Kilomet 6 gelegen, bietet dieses moderne vernetzte H…
$249,000
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Haus 3 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 79 m²
Stockwerk 3
Das Hotel liegt in der ruhigen und sicheren La Palm Residences , Diese 3 verbundenen Häuser …
$88,000
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Villa 9 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Villa 9 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 451 m²
Stockwerk 3
Diese 3-stöckige Villa liegt auf einer Grundstücksgröße von 15.3m x 29.5m (451.35m2) mit ein…
$400,000
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Condo in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Condo
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
1 Schlafzimmereinheit - 75 m2 - Vue Aston von The Peninsula Capital Co., Ltd
Preis auf Anfrage
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Condo in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Condo
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Time Square 8 – Designed für jeden LifestyleEgal, ob Sie eine Familie aufbauen, Ihre Karrier…
$83,250
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Wohnung 1 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Wohnung 1 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Etagenzahl 39
$61,000
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Haus 2 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
Dieses brandneue vernetzte Haus in Borey Die Flora 6A ist noch nie in wohnhaft und bietet ei…
$77,000
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Haus 3 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 3
Diese Unterkunft befindet sich in einem erstklassigen, hochraffic Bereich, ideal für Geschäf…
$760,000
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Wohnung 2 zimmer in Phnom Penh, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Phnom Penh, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 11/36
Turnkey 1+1 Wohnung im 11. Stock mit einer Fläche von 55 qm in einem modernen Wohn-Kondomini…
$73,373
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Condo 3 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Condo 3 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Stockwerk 5
Entdecken Sie eine außergewöhnliche 3-Zimmer-Loft-Stil-Wohnung im renommierten Stadtteil Ton…
$496,458
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Wohnung 2 zimmer in Phnom Penh, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Phnom Penh, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Kaufen Sie eine Wohnung in CAMBODIA in einem modernen, geschäftsführenden Wohnkomplex im Zen…
Preis auf Anfrage
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Condo in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Condo
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
1 Schlafzimmereinheit - 55 m2 - Vue Aston von The Peninsula Capital Co., Ltd
Preis auf Anfrage
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Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 648 m²
Dieses Grundgrundstück befindet sich strategisch im Herzen von BKK1, Phnom Penhs prestigeträ…
$5,51M
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Haus 3 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 2
Dieses hochpotenzielle 2-stöckige Shophaus mit einem Preis von 580.000 $ befindet sich strat…
$550,000
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Haus 4 zimmer in Sangkat Dangkao, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 92 m²
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲- Ja. ▶️: Aufnahme: 4.2m x 14m ▶️4,2 x 22m ▶️- Ja. ▶️- Ja. ☎️- Ja
$188,000
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Condo 3 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Condo 3 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 51
Auf der 51. Etage des beliebten Urban Village Phase 2 gelegen, bietet diese atemberaubende 3…
$250,000
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Condo in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 111 m²
Megakim World Corp. präsentiert Time Square 8, die neueste Ergänzung zu ihrem Portfolio von …
$162,100
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Haus 2 zimmer in Prey Pring Khang Tboung 1, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Prey Pring Khang Tboung 1, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
Ein komfortables und erschwingliches Zuhause in der ruhigen Gemeinde Borey Cheary. Diese Unt…
$65,000
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Doppelhaus in Khan Daun Penh, Kambodscha
Doppelhaus
Khan Daun Penh, Kambodscha
Fläche 60 m²
ZEITSCHRIFTENLOBBY und DUPLEX✅Erforderliches Design✅Stilvoller Innenraum✅Premium Segment✅VIP…
$40,387
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Wohnung in Khan Daun Penh, Kambodscha
Wohnung
Khan Daun Penh, Kambodscha
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$79,000
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Wohnung in Phnom Penh, Kambodscha
Wohnung
Phnom Penh, Kambodscha
🚀 FuE Stadt, Phnom Penh – fertige Wohnungen mit Infrastruktur in einer strategischen Lage de…
$50,000
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Immobilienangaben in Phnom Penh, Kambodscha

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