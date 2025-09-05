Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Phnom Penh, Kambodscha

Khan Chbar Ampov
5
8 immobilienobjekte total found
Villa in Sangkat Prek Aeng, Kambodscha
Villa
Sangkat Prek Aeng, Kambodscha
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 404 m²
Luxus Villa mit 7 Schlafzimmern und Pool zum Verkauf – Chbar Ampov, Phnom PenhHaben Sie jema…
$2,90M
Villa in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Villa
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Moderne Villa zum Verkauf in Kbal Kaoh, Chbar AmpovDiese atemberaubende Villa ist ein echtes…
$85,000
Villa in Sangkat Khmuonh, Kambodscha
Villa
Sangkat Khmuonh, Kambodscha
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 277 m²
Stellen Sie sich vor, in einem Haus zu leben, das wahre Raffinesse und Raffinesse widerspieg…
$750,000
Villa in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Villa
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Schlafräume 7
Fläche 1 m²
Luxus Mehrfamilienhaus zum Verkauf – Norea Cove Residences, Phnom PenhDiese Luxus-Villa ist …
$6,30M
Villa in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Villa
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 50 m²
Diese Kon Kat Laor Villa (v2) ist jetzt zum Verkauf in Borey Chankiri, der Ort zu sein, wenn…
$130,000
Villa in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Villa
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 m²
Elegante 5-Schlafzimmer Villa zum Verkauf in Borey Peng Huoth, Chbar AmpovEine inspirierende…
$4,50M
Villa in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Villa
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
4-Schlafzimmer Villa zum Verkauf in Borey Chankiri, Phnom PenhSteigen Sie in einen friedlich…
$299,000
Villa in Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Villa
Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 645 m²
Treten Sie in die Kulisse des modernen Luxus in dieser expansiven Villa mit intelligenter Ha…
$1,50M
Immobilienangaben in Phnom Penh, Kambodscha

