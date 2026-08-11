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Gewerbeimmobilien in Oblast Burgas, Bulgarien

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Nessebar
127
Sweti Wlas
124
Aheloy
17
Pomorie
17
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429 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 90 m² in Nessebar, Bulgarien
Gewerbefläche 90 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 90 m²
Stockwerk -1/4
ID 34353994Wir bieten einen geräumigen Geschäftsraum für ein Büro, Geschäft oder jede andere…
$167,029
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Hotel 140 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 140 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Eva ist eine gemütliche Wohnanlage im Kurort Sveti Vlas, in ru…
$346,272
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Hotel 130 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 130 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Objektbeschreibung: Sveti Vlas ist ein wunderschöner Ferienort im Osten Bulgariens, 10 km vo…
$225,389
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Gewerbefläche 17 m² in Ravda, Bulgarien
Gewerbefläche 17 m²
Ravda, Bulgarien
Fläche 17 m²
Stockwerk -1/6
ID 34349616Kosten: 20.000 EUR Gesamtfläche: 16.86 qm Fördersteuer: 100 Euro pro Jahr. Baupha…
$23,038
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Hotel in Ravda, Bulgarien
Hotel
Ravda, Bulgarien
Objektbeschreibung: Hotel zum Verkauf in Ravda - Bulgarische Schwarzmeerküste Bebaute Fläch…
$866,813
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Hotel 85 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 85 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Objektbeschreibung: Sveti Vlas ist ein wunderschöner Ferienort im Osten Bulgariens, 10 km vo…
$190,268
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Gewerbefläche 50 m² in Kosharitsa, Bulgarien
Gewerbefläche 50 m²
Kosharitsa, Bulgarien
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/2
Einkaufsraum im Komplex "Chateau Si Breeze", 1. Etage, Kosharitsa, Bulgarien, #34265710Koste…
$67,676
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Hotel 196 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 196 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Objektbeschreibung: Pomorie ist einer der bekanntesten Kur- und Badeorte Bulgariens. Er lieg…
$408,074
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Hotel 60 m² in Kosharitsa, Bulgarien
Hotel 60 m²
Kosharitsa, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Objektbeschreibung: Die Wohnanlage Sveti Nikola ist eine gemütliche Anlage im malerischen Ko…
$64,818
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Hotel 110 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 110 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Objektbeschreibung: Manastira 2 ist eine exklusive Wohnanlage direkt am Meer im Badeort Svet…
$244,801
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Hotel 81 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 81 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Objektbeschreibung: Ein idealer Urlaubsort. Eine geschlossene Anlage für alle Altersgruppen.…
$130,747
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Hotel 61 m² in Burgas, Bulgarien
Hotel 61 m²
Burgas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Objektbeschreibung: Slaveykov zählt zu den beliebtesten und am besten entwickelten Wohngebie…
$181,792
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Gewerbefläche 1 152 m² in Obsor, Bulgarien
Gewerbefläche 1 152 m²
Obsor, Bulgarien
Fläche 1 152 m²
ID: 33889110Fläche: 3,840 m2Lage: Übersicht, Region BourgasLandkategorie: 4Art: LandKontinui…
$87,661
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Gewerbeflächen im Ferienort Sunny Beach in Nessebar, Bulgarien
Gewerbeflächen im Ferienort Sunny Beach
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/6
Wir bieten Ihnen großzügige Gewerbeflächen im Ferienort Sonnenstrand. Die Immobilie umfas…
$117,901
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Gewerbefläche 6 013 m² in Tankovo, Bulgarien
Gewerbefläche 6 013 m²
Tankovo, Bulgarien
Fläche 6 013 m²
Ein Grundstück in der UIP in der Gegend von Boruna, dem Dorf Tynkovo, der Gemeinde Nessebar,…
$327,916
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Hotel 107 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 107 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Objektbeschreibung: Sun Coast ist eine moderne Wohnanlage in einer der begehrtesten und güns…
$161,866
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Hotel 90 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 90 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Objektbeschreibung: Barco Del Sol ist eine Wohnanlage im Resortstil im Zentrum von Sonnenstr…
$83,262
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Hotel 67 m² in Burgas, Bulgarien
Hotel 67 m²
Burgas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Objektbeschreibung: Slaveykov zählt zu den modernsten, bestausgestatteten und begehrtesten W…
$200,402
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Gewerbefläche 12 m² in Ravda, Bulgarien
Gewerbefläche 12 m²
Ravda, Bulgarien
Fläche 12 m²
Etagenzahl 6
ID 34313732 Kosten: 22.000 Euro Gesamtfläche: 12 Quadratmeter Fördersteuer: 100 Euro pro Jah…
$25,394
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Hotel 60 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 60 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Objektbeschreibung: Chateau Nessebar ist eine gemütliche Wohnanlage in einer exklusiven Gege…
$112,875
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Hotel 72 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 72 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Objektbeschreibung: Apartment mit 1 Schlafzimmer im Komplex Green Fort, Sveti Vlas Mit Meer…
$122,250
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Hotel 165 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 165 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 165 m²
Objektbeschreibung: Das Sunset Resort ist ein prächtiges Resort der Spitzenklasse. Es liegt …
$119,899
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Gewerbefläche 494 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Gewerbefläche 494 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Fläche 494 m²
Stockwerk -1/1
ID 33472302 Preis: 127.800 Euro. Lage: Intsaraki 2, Sveti Vlas, Region. BurgasGesamtfläche: …
$112,543
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Gewerbefläche in Pomorie, Bulgarien
Gewerbefläche
Pomorie, Bulgarien
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine Tiefgarage im Centrum vom Pomorie für 2 Autos in B…
$46,048
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Hotel 125 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 125 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Florence ist eine elegante, exklusive Wohnanlage in einer der …
$411,365
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Hotel 155 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 155 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Objektbeschreibung: Almond Hill Villas ist eine gemütliche, umzäunte Villenanlage in der mal…
$225,945
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Hotel 780 m² in Primorsko, Bulgarien
Hotel 780 m²
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 780 m²
Stockwerk 5/5
#26613082 Wir bieten Ihnen ein 5-stöckiges Hotel in einer ruhigen und malerischen Lage an de…
$634,858
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Hotel 55 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 55 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine helle 1-Zimmer-Wohnung mit Blick auf den Innenhof …
$63,847
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Hotel 132 m² in Burgas, Bulgarien
Hotel 132 m²
Burgas, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Objektbeschreibung: Banevo ist ein ruhiges und grünes Wohngebiet in Burgas, am Fuße malerisc…
$210,466
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Restaurant, Café 187 m² in Nessebar, Bulgarien
Restaurant, Café 187 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 187 m²
$421,438
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Eigenschaftstypen in Oblast Burgas

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