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Gewerbeimmobilien in Aheloy, Bulgarien

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17 immobilienobjekte total found
Hotel 50 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 50 m²
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objektbeschreibung: Marina Cape Wohnanlage, Aheloy Marina Cape ist eine der größten und ren…
$68,554
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Hotel 38 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 38 m²
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Objektbeschreibung: Das Midia Resort ist eine weitläufige Wohn- und Ferienanlage direkt an d…
$81,645
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Hotel 43 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 43 m²
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Objektbeschreibung: The Vineyards - Muscat ist eines der Gebäude im exklusiven Wohnkomplex T…
$69,155
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Gewerbefläche 3 085 m² in Aheloy, Bulgarien
Gewerbefläche 3 085 m²
Aheloy, Bulgarien
Fläche 3 085 m²
ID 33347146 Fläche: 3085 m2. Lage: Region Burgas, insgesamt. Pomorie, Akheloy, das Gebiet vo…
$28,280
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Hotel 92 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 92 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Objektbeschreibung: 🏡 Drei-Zimmer-Apartment (155 m²) mit Meerblick im Midia Resort, Aheloy -…
$125,678
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Hotel 95 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 95 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: Der Ferienkomplex Midia Grand Resort in Aheloy wurde 2005 erbaut. Er bie…
$145,460
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Hotel 49 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 49 m²
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Objektbeschreibung: Marina Cape ist eine der größten und renommiertesten Wohnanlagen an der …
$68,554
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Hotel 95 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 95 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: Das Midia Resort (oft auch Midia Family Resort genannt) ist eine große F…
$142,737
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Gewerbefläche 2 007 m² in Aheloy, Bulgarien
Gewerbefläche 2 007 m²
Aheloy, Bulgarien
Fläche 2 007 m²
ID 33293676Wir bieten zum Verkauf ein schönes Grundstück der Regelung ,Akheloy,Babata Bereic…
$128,126
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Gewerbefläche 7 653 m² in Aheloy, Bulgarien
Gewerbefläche 7 653 m²
Aheloy, Bulgarien
Fläche 7 653 m²
ID 33045692Fläche:7653 m2. Lage: Region Burgas, insgesamt. Pomorie, Akheloy, das Gebiet der …
$490,803
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Hotel 63 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 63 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Objektbeschreibung: Chateau Aheloy 3 ist eine moderne, umzäunte Wohnanlage in ruhiger Lage i…
$77,295
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Hotel 180 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 180 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten eine komplett möblierte Villa mit drei Schlafzimmern und priv…
$300,318
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Hotel 78 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 78 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Fläche 78 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen exklusive Neubauwohnungen im modernen Wohn- und F…
$155,683
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Hotel 95 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 95 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: Das Midia Grand Resort / Midia Complex ist eine große Apartmentanlage di…
$146,460
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Gewerbefläche 4 700 m² in Aheloy, Bulgarien
Gewerbefläche 4 700 m²
Aheloy, Bulgarien
Fläche 4 700 m²
#27241226 Grundstück in Aheloy auf der ersten Meereslinie (mit einem fertigen Projekt und Ge…
$723,392
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Hotel 59 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 59 m²
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Objektbeschreibung: Chateau Aheloy ist eine moderne Wohnanlage in ruhiger Lage im Ferienort …
$88,312
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Hotel 91 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 91 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Objektbeschreibung: Vineyards Panorama ist eine moderne, geschlossene Wohnanlage der gehoben…
$146,529
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