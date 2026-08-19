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Gewerbeimmobilien in Obsor, Bulgarien

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6 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 5 208 m² in Obsor, Bulgarien
Gewerbefläche 5 208 m²
Obsor, Bulgarien
Fläche 5 208 m²
Stockwerk -1
ID 30562610Wir bieten ein Grundstück auf der ersten Linie des Meeres in der Stadt Obzor, Bur…
$309,926
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Hotel 124 m² in Obsor, Bulgarien
Hotel 124 m²
Obsor, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Objektbeschreibung: Der Komplex besticht durch sein einzigartiges Design, die hochwertige Ba…
$145,353
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Nils Ott Real Estates
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Gewerbefläche 14 563 m² in Obsor, Bulgarien
Gewerbefläche 14 563 m²
Obsor, Bulgarien
Fläche 14 563 m²
ID 34251471Exklusiver Ort in Regulierung auf einem Hügel mit Panoramablick auf das Meer, am …
$1,39M
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Gewerbefläche 5 208 m² in Obsor, Bulgarien
Gewerbefläche 5 208 m²
Obsor, Bulgarien
Fläche 5 208 m²
#30562658Wir bieten ein Grundstück auf der ersten Linie des Meeres in Sofia. Review, General…
$400,769
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Gewerbefläche 1 152 m² in Obsor, Bulgarien
Gewerbefläche 1 152 m²
Obsor, Bulgarien
Fläche 1 152 m²
ID: 33889110Fläche: 3,840 m2Lage: Übersicht, Region BourgasLandkategorie: 4Art: LandKontinui…
$87,661
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Exclusive development land for sale, 50 m from the sea, in Obzor, Bulgaria in Obsor, Bulgarien
Exclusive development land for sale, 50 m from the sea, in Obzor, Bulgaria
Obsor, Bulgarien
Fläche 120 208 m²
ERA Real Estate presents an unparalleled opportunity to acquire a prime development land par…
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