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Gewerbeimmobilien in Sweti Wlas, Bulgarien

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125 immobilienobjekte total found
Hotel 85 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 85 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Objektbeschreibung: Sveti Vlas ist ein wunderschöner Ferienort im Osten Bulgariens, 10 km vo…
$190,268
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Hotel 130 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 130 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Objektbeschreibung: Sveti Vlas ist ein wunderschöner Ferienort im Osten Bulgariens, 10 km vo…
$224,862
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Hotel 33 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 33 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Objektbeschreibung: Macon Residence - Beschreibung der Anlage Die Macon Residence ist eine …
$73,893
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Gewerbefläche 494 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Gewerbefläche 494 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Fläche 494 m²
Stockwerk -1/1
ID 33472302 Preis: 127.800 Euro. Lage: Intsaraki 2, Sveti Vlas, Region. BurgasGesamtfläche: …
$112,543
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Hotel in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel
Sweti Wlas, Bulgarien
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein attraktives Hotel in hervorragender Lage im beliebt…
$1,39M
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Hotel 65 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 65 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Objektbeschreibung: Der Komplex verfügt über einen großen Gemeinschaftsbereich und liegt in …
$89,867
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Hotel 73 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 73 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Objektbeschreibung: Arena 1 ist eine moderne, exklusive Wohnanlage direkt am Strand im begeh…
$187,675
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Hotel 76 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 76 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Objektbeschreibung: Der Komplex verfügt über einen großen Gemeinschaftsbereich und liegt in …
$118,700
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Hotel 40 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 40 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Objektbeschreibung: Fort Noks Holiday (Holiday Fort Club) ist eine moderne Wohnanlage im Wes…
$73,812
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Hotel 63 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 63 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Objektbeschreibung: Die Anlage befindet sich in einem ruhigen und exklusiven Teil von Svetov…
$164,182
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Geschäft 61 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Geschäft 61 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/2
#33829742 Fertig! Zahnarzt in Sveti Vlas .Preis: 211,000 EuroLokalität: Sveti Vlas, Zar Sime…
$243,555
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Hotel 60 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 60 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Objektbeschreibung: Chateau Nessebar ist eine gemütliche Wohnanlage in einer exklusiven Gege…
$112,875
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Hotel in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel
Sweti Wlas, Bulgarien
Objektbeschreibung: Предлагаме за продажба напълно обзаведен и оборудван фитнес център, разп…
$286,410
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Hotel 81 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 81 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Objektbeschreibung: Ein idealer Urlaubsort. Eine geschlossene Anlage für alle Altersgruppen.…
$130,747
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Hotel 2 562 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 2 562 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 2 562 m²
Stockwerk 6/6
#26504126 Wir bieten ein 6-stöckiges Hotel in einer ruhigen und malerischen Lage an der Schw…
$1,85M
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Hotel 69 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 69 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Objektbeschreibung: Green Fort Suites ist ein moderner, exklusiver Wohnkomplex des renommier…
$158,998
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Hotel 73 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 73 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Objektbeschreibung: Messambria Fort Beach ist ein Apartmentkomplex direkt am Strand am Fuße …
$131,889
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Hotel 71 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 71 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Objektbeschreibung: Panorama Fort Noks ist eine moderne Wohnanlage in einzigartiger Lage dir…
$132,149
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Hotel 67 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 67 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten eine helle Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem unglaublichen Panora…
$78,938
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Hotel 78 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 78 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Objektbeschreibung: Dolphin Bay 📍 Sveti Vlas, Bulgarien Dolphin Bay ist eine gemütliche Wo…
$176,990
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Hotel 65 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 65 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Objektbeschreibung: Sveti Vlas ist ein moderner und exklusiver Ferienort an der Schwarzmeerk…
$96,701
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Hotel 108 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 108 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Objektbeschreibung: Luxor ist ein moderner Wohnkomplex in einer der prestigeträchtigsten Geg…
$187,713
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Hotel 458 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 458 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 12
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 458 m²
Etagenzahl 4
Großes 4-storey Haus mit Panorama Meerblick, Sveti Vlas Ein geräumiges vierstöckiges Wohnhau…
$465,963
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IBG REAL ESTATES LTD
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Hotel 107 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 107 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Objektbeschreibung: Sun Coast ist eine moderne Wohnanlage in einer der begehrtesten und güns…
$161,866
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Hotel 56 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 56 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Objektbeschreibung: Green Fort Suites ist ein moderner, exklusiver Wohnkomplex des renommier…
$168,721
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Hotel 101 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 101 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Objektbeschreibung: Der Crown Fort Club ist eine der größten und beliebtesten Wohnanlagen an…
$133,198
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Hotel 844 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 844 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Fläche 844 m²
Etagenzahl 6
🏨 Investitionsvorhaben: Hotel mit Restaurant und Apartment in Marina DineviWir bieten ein ex…
$653,238
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Bulgarian Expert
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Hotel 110 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 110 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine Dreizimmerwohnung, gelegen in einem wundersc…
$178,771
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Hotel 41 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 41 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen den exklusiven Neubaukomplex Sorento Sole Mar im …
$93,364
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Hotel 108 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 108 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Objektbeschreibung: Villa Romana - Allgemeine Beschreibung Die Villa Romana ist eine geschl…
$189,101
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