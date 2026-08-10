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Gewerbeimmobilien in Nesebar, Bulgarien

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Sweti Wlas
124
Obsor
6
323 immobilienobjekte total found
Hotel in Ravda, Bulgarien
Hotel
Ravda, Bulgarien
Objektbeschreibung: Hotel zum Verkauf in Ravda - Bulgarische Schwarzmeerküste Bebaute Fläch…
$866,813
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Nils Ott Real Estates
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Gewerbefläche 17 m² in Ravda, Bulgarien
Gewerbefläche 17 m²
Ravda, Bulgarien
Fläche 17 m²
Stockwerk -1/6
ID 34349616Kosten: 20.000 EUR Gesamtfläche: 16.86 qm Fördersteuer: 100 Euro pro Jahr. Baupha…
$23,038
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Gewerbefläche 50 m² in Kosharitsa, Bulgarien
Gewerbefläche 50 m²
Kosharitsa, Bulgarien
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/2
Einkaufsraum im Komplex "Chateau Si Breeze", 1. Etage, Kosharitsa, Bulgarien, #34265710Koste…
$67,676
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TekceTekce
Hotel 130 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 130 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Objektbeschreibung: Sveti Vlas ist ein wunderschöner Ferienort im Osten Bulgariens, 10 km vo…
$225,389
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Hotel 85 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 85 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Objektbeschreibung: Sveti Vlas ist ein wunderschöner Ferienort im Osten Bulgariens, 10 km vo…
$190,268
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Gewerbefläche 90 m² in Nessebar, Bulgarien
Gewerbefläche 90 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 90 m²
Stockwerk -1/4
ID 34353994Wir bieten einen geräumigen Geschäftsraum für ein Büro, Geschäft oder jede andere…
$167,029
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Hotel 65 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 65 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten zum Verkauf eine Zweizimmerwohnung in der wunderbaren Anlage …
$143,878
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Hotel 88 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 88 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Objektbeschreibung: Ein moderner Wohnkomplex im Herzen des Ferienortes Sonnenstrand, in eine…
$161,166
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Hotel 91 m² in Ravda, Bulgarien
Hotel 91 m²
Ravda, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Objektbeschreibung: Ravda Park 2 ist eine moderne Wohnanlage in ruhiger und gemütlicher Lage…
$137,053
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Hotel 1 200 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 1 200 m²
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 26
Schlafräume 26
Anzahl der Badezimmer 26
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 4
Hotel mit 26 Einheiten und Pool, Nessebar – 800 m vom Strand entfernt Wir freuen uns, ein vo…
$1,00M
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Geschäft 45 m² in Nessebar, Bulgarien
Geschäft 45 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 45 m²
Stockwerk -1/4
ID 33624308 Gesamtfläche: 45 m2.Kosten 83.400 Euro (MwSt. nicht eingespeist)Boden: 1 (Griffb…
$91,189
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Hotel 90 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 90 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Objektbeschreibung: Ipanema Beach ist ein luxuriöser Komplex direkt am Meer im Ferienort Sve…
$219,632
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Gewerbefläche 3 703 m² in Nessebar, Bulgarien
Gewerbefläche 3 703 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 3 703 m²
#28128076 Wir bieten zum Verkauf ein schönes Grundstück mit dem Status der Weide im Dorf Kos…
$234,070
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Gewerbefläche 3 000 m² in Nessebar, Bulgarien
Gewerbefläche 3 000 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 3 000 m²
Stockwerk -1
#33043654Platz 3000 m2. Preis: 116,700 EuroZahlungssystem:5000 Euro-Deposit100% bei der Unte…
$132,763
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Hotel 67 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 67 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Objektbeschreibung: Macon - Beschreibung der Anlage Macon ist eine moderne Wohn- und Apartm…
$122,962
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Hotel 41 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 41 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Objektbeschreibung: Villa Margarita, ein neues Wohngebäude ohne Instandhaltungsgebühr am Fuß…
$53,727
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Hotel 43 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 43 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Objektbeschreibung: Domus (Domus / Domus Extra) ist eine moderne Wohnanlage im Ferienort Sve…
$92,092
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Büro 42 m² in Nessebar, Bulgarien
Büro 42 m²
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/6
Modernes Büro – Vigo Panorama Komplex, Nessebar Wir freuen uns, ein modernes Büro im Erdgesc…
$128,300
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Hotel 65 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 65 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Objektbeschreibung: Dies ist eine moderne Wohnanlage im Ferienort Sonnenstrand, nur wenige S…
$95,872
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Hotel 65 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 65 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Objektbeschreibung: Der Komplex bietet seinen Bewohnern und Gästen eine Vielzahl von Annehml…
$328,216
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Gewerbefläche 1 126 m² in Kosharitsa, Bulgarien
Gewerbefläche 1 126 m²
Kosharitsa, Bulgarien
Fläche 1 126 m²
Stockwerk -1
#28672372 Ein schönes Grundstück in der Regulierung im Dorf Kosharitsa wird zum Verkauf ange…
$28,441
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Hotel 53 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 53 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Objektbeschreibung: Der Arthur-Komplex zählt zu den exklusivsten Wohnanlagen im Ferienort Sv…
$152,919
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Gewerbefläche 9 680 m² in Tankovo, Bulgarien
Gewerbefläche 9 680 m²
Tankovo, Bulgarien
Fläche 9 680 m²
#30689684Wir bieten ein Grundstück für den Bau einer Lagerbasis.Preis: 435,600 EuroStandort:…
$502,808
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Gewerbefläche 160 m² in Nessebar, Bulgarien
Gewerbefläche 160 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/1
ID 33850186 Preis: 185 000 Euro. Lokalität: Nessebar Gesamtfläche: 160 qm. Zahlungssystem:50…
$213,543
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Gewerbefläche 743 m² in Tankovo, Bulgarien
Gewerbefläche 743 m²
Tankovo, Bulgarien
Fläche 743 m²
#33355366 Ein schönes Grundstück wird in der Regulierung in c.Tynkovo angeboten, insgesamt .…
$48,480
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Hotel 1 345 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 1 345 m²
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 55
Schlafräume 45
Anzahl der Badezimmer 45
Fläche 1 345 m²
Etagenzahl 3
Hotel Sektion zum Verkauf | Royal Central Hotel, Sunny Beach – Prime Investment Opportunity …
$1,59M
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Gewerbefläche 496 m² in Kosharitsa, Bulgarien
Gewerbefläche 496 m²
Kosharitsa, Bulgarien
Fläche 496 m²
#34018384Fläche: 495 m2Preis: 38.500 EuroLage: Region Gürgenlik, Kosharitsa Dorf, Burgas Reg…
$37,542
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Hotel 59 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 59 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Objektbeschreibung: Die Ferienanlage Vista Del Mar 2 ist ein moderner Wohnkomplex im Ferieno…
$85,531
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Hotel 44 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 44 m²
Nessebar, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Objektbeschreibung: Die Magnolia Residence 7 ist eine moderne Wohnanlage in ruhiger und denn…
$93,431
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 29 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 29 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Objektbeschreibung: Sonnenstrand ist der größte Ferienort an der bulgarischen Schwarzmeerküs…
$66,175
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