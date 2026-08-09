Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Zarewo
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Zarewo, Bulgarien

;
hotels
3
8 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 934 m² in Zarewo, Bulgarien
Gewerbefläche 1 934 m²
Zarewo, Bulgarien
Fläche 1 934 m²
Stockwerk -1
ID 33391500 Preis: 75 300 EuroStandort: TsarevoGesamtfläche: 1934 qmZahlungssystem:2000 Euro…
$85,665
Eine Anfrage stellen
Geschäft 17 m² in Lozenets, Bulgarien
Geschäft 17 m²
Lozenets, Bulgarien
Fläche 17 m²
Stockwerk -1/5
#28124872 Im Erdgeschoss eines 5-stöckigen Gebäudes, 200 m entfernt, werden ein Geschäft und…
$27,934
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 700 m² in Lozenets, Bulgarien
Gewerbefläche 700 m²
Lozenets, Bulgarien
Fläche 700 m²
#27875664 Wir bieten ein geregeltes Grundstück in der Villa Bereich von Lozenets Dorf, im Ba…
$83,455
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Hotel 7 120 m² in Zarewo, Bulgarien
Hotel 7 120 m²
Zarewo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 7 120 m²
Stockwerk 7/7
Das Hotel liegt im Zentrum von Tsarevo, 200 Meter vom Meer entfernt.Preis: 2 768 900 EuroSta…
$3,16M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 10 000 m² in Varvara, Bulgarien
Gewerbefläche 10 000 m²
Varvara, Bulgarien
Fläche 10 000 m²
Stockwerk -1
#28101108 Land zum Verkauf auf der zweiten Linie des Meeres im Dorf Varvara, Burgas Region, …
$625,704
Eine Anfrage stellen
Hotel 11 365 m² in Zarewo, Bulgarien
Hotel 11 365 m²
Zarewo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 11 365 m²
Stockwerk 6/6
ID 21525483Preis: 10.300.000 EuroLokalität: TsarevoGesamtfläche: 11,365 m.Zimmer: 181Das Geb…
$13,68M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 2 064 m² in Lozenets, Bulgarien
Gewerbefläche 2 064 m²
Lozenets, Bulgarien
Fläche 2 064 m²
ID 33876034Kosten: 114,700 EuroLokalität: Lozenets Dorf, häufig. Tsarevo, Region BourgasFläc…
$132,397
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 600 m² in Lozenets, Bulgarien
Hotel 1 600 m²
Lozenets, Bulgarien
Fläche 1 600 m²
$1,08M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen