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Hotels in Oblast Burgas, Bulgarien

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Aheloy
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Pomorie
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296 immobilienobjekte total found
Hotel 140 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 140 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Eva ist eine gemütliche Wohnanlage im Kurort Sveti Vlas, in ru…
$346,272
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Hotel 130 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 130 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Objektbeschreibung: Sveti Vlas ist ein wunderschöner Ferienort im Osten Bulgariens, 10 km vo…
$225,389
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Hotel in Ravda, Bulgarien
Hotel
Ravda, Bulgarien
Objektbeschreibung: Hotel zum Verkauf in Ravda - Bulgarische Schwarzmeerküste Bebaute Fläch…
$866,813
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TekceTekce
Hotel 85 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 85 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Objektbeschreibung: Sveti Vlas ist ein wunderschöner Ferienort im Osten Bulgariens, 10 km vo…
$190,268
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Hotel 196 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 196 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Objektbeschreibung: Pomorie ist einer der bekanntesten Kur- und Badeorte Bulgariens. Er lieg…
$408,074
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Hotel 60 m² in Kosharitsa, Bulgarien
Hotel 60 m²
Kosharitsa, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Objektbeschreibung: Die Wohnanlage Sveti Nikola ist eine gemütliche Anlage im malerischen Ko…
$64,818
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Hotel 110 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 110 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Objektbeschreibung: Manastira 2 ist eine exklusive Wohnanlage direkt am Meer im Badeort Svet…
$244,801
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Hotel 81 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 81 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Objektbeschreibung: Ein idealer Urlaubsort. Eine geschlossene Anlage für alle Altersgruppen.…
$130,747
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Hotel 61 m² in Burgas, Bulgarien
Hotel 61 m²
Burgas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Objektbeschreibung: Slaveykov zählt zu den beliebtesten und am besten entwickelten Wohngebie…
$181,792
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Hotel 107 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 107 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Objektbeschreibung: Sun Coast ist eine moderne Wohnanlage in einer der begehrtesten und güns…
$161,866
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Hotel 90 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 90 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Objektbeschreibung: Barco Del Sol ist eine Wohnanlage im Resortstil im Zentrum von Sonnenstr…
$83,262
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Hotel 67 m² in Burgas, Bulgarien
Hotel 67 m²
Burgas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Objektbeschreibung: Slaveykov zählt zu den modernsten, bestausgestatteten und begehrtesten W…
$200,402
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Hotel 60 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 60 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Objektbeschreibung: Chateau Nessebar ist eine gemütliche Wohnanlage in einer exklusiven Gege…
$112,875
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Hotel 72 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 72 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Objektbeschreibung: Apartment mit 1 Schlafzimmer im Komplex Green Fort, Sveti Vlas Mit Meer…
$122,250
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Hotel 165 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 165 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 165 m²
Objektbeschreibung: Das Sunset Resort ist ein prächtiges Resort der Spitzenklasse. Es liegt …
$119,899
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Hotel 125 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 125 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Florence ist eine elegante, exklusive Wohnanlage in einer der …
$411,365
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Hotel 155 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 155 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Objektbeschreibung: Almond Hill Villas ist eine gemütliche, umzäunte Villenanlage in der mal…
$225,945
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Hotel 780 m² in Primorsko, Bulgarien
Hotel 780 m²
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 780 m²
Stockwerk 5/5
#26613082 Wir bieten Ihnen ein 5-stöckiges Hotel in einer ruhigen und malerischen Lage an de…
$634,858
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Hotel 55 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 55 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine helle 1-Zimmer-Wohnung mit Blick auf den Innenhof …
$63,847
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Hotel 132 m² in Burgas, Bulgarien
Hotel 132 m²
Burgas, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Objektbeschreibung: Banevo ist ein ruhiges und grünes Wohngebiet in Burgas, am Fuße malerisc…
$210,466
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Hotel 41 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 41 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen den exklusiven Neubaukomplex Sorento Sole Mar im …
$93,364
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Hotel 113 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 113 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 113 m²
Objektbeschreibung: Im Komplex Messambria Fort, direkt am Meer im Ferienort Elenite gelegen,…
$219,243
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Hotel 90 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 90 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Objektbeschreibung: Ipanema Beach ist ein luxuriöser Komplex direkt am Meer im Ferienort Sve…
$219,632
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Hotel 21 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 21 m²
Nessebar, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Objektbeschreibung: Sonnenstrand ist ein beliebtes Urlaubsziel im Herzen des Schwarzen Meere…
$42,875
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Hotel 39 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 39 m²
Nessebar, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Objektbeschreibung: Das Cascadas Family Resort ist einer der prestigeträchtigsten und größte…
$90,388
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Hotel 92 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 92 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Objektbeschreibung: 🏡 Drei-Zimmer-Apartment (155 m²) mit Meerblick im Midia Resort, Aheloy -…
$125,678
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Hotel 40 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 40 m²
Nessebar, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Objektbeschreibung: Sonnenstrand ist Bulgariens größter und beliebtester Ferienort an der Sc…
$70,223
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Hotel 57 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 57 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Objektbeschreibung: Die Wohnanlagen von Fort Noks zeichnen sich durch gepflegte, umzäunte Wo…
$105,819
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Hotel 82 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 82 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Objektbeschreibung: Voll möblierte 2-Zimmer-Wohnung im begehrten Sunset Resort in Pomorie - …
$97,004
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Hotel 59 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 59 m²
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Objektbeschreibung: Chateau Aheloy ist eine moderne Wohnanlage in ruhiger Lage im Ferienort …
$88,312
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