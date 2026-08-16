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Gewerbeimmobilien in Pomorie, Bulgarien

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Aheloy
17
Kableshkovo
5
46 immobilienobjekte total found
Hotel 95 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 95 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: Das Midia Grand Resort / Midia Complex ist eine große Apartmentanlage di…
$146,460
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Gewerbefläche 7 653 m² in Aheloy, Bulgarien
Gewerbefläche 7 653 m²
Aheloy, Bulgarien
Fläche 7 653 m²
ID 33045692Fläche:7653 m2. Lage: Region Burgas, insgesamt. Pomorie, Akheloy, das Gebiet der …
$490,803
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Hotel 43 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 43 m²
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Objektbeschreibung: The Vineyards - Muscat ist eines der Gebäude im exklusiven Wohnkomplex T…
$69,155
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Hotel 196 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 196 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Objektbeschreibung: Dieses moderne Haus wirkt wie der perfekte Ort für ein komfortables und …
$518,911
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Hotel 49 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 49 m²
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Objektbeschreibung: Marina Cape ist eine der größten und renommiertesten Wohnanlagen an der …
$68,554
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Gewerbefläche 1 000 m² in Goritsa, Bulgarien
Gewerbefläche 1 000 m²
Goritsa, Bulgarien
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1/1
ID 30466048Zum Verkauf zwei Grundstücke von 500 qm im Dorf Gorica, Pomorie Gemeinde, Burgas …
$30,148
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TekceTekce
Gewerbefläche in Pomorie, Bulgarien
Gewerbefläche
Pomorie, Bulgarien
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine Tiefgarage im Centrum vom Pomorie für 2 Autos in B…
$46,048
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Gewerbefläche 2 636 m² in Pomorie, Bulgarien
Gewerbefläche 2 636 m²
Pomorie, Bulgarien
Fläche 2 636 m²
ID 33422766Wir bieten zum Verkauf ein schönes Grundstück in Pomorie, Paleokastro Bereich Kos…
$132,743
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Gewerbefläche 5 495 m² in Kableshkovo, Bulgarien
Gewerbefläche 5 495 m²
Kableshkovo, Bulgarien
Fläche 5 495 m²
ID 30928556Ein Grundstück von landwirtschaftlichen Flächen wird in der Nähe der Stadt Kables…
$41,638
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Gewerbefläche 3 000 m² in Bata, Bulgarien
Gewerbefläche 3 000 m²
Bata, Bulgarien
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1/1
#29617866 Das aktuelle Geschäft ist die Produktion von Holzspange-Pellets in Bulgarien im Do…
$697,270
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Hotel 91 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 91 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Objektbeschreibung: Vineyards Panorama ist eine moderne, geschlossene Wohnanlage der gehoben…
$146,529
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Gewerbefläche 3 085 m² in Aheloy, Bulgarien
Gewerbefläche 3 085 m²
Aheloy, Bulgarien
Fläche 3 085 m²
ID 33347146 Fläche: 3085 m2. Lage: Region Burgas, insgesamt. Pomorie, Akheloy, das Gebiet vo…
$28,280
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Hotel 95 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 95 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: Der Ferienkomplex Midia Grand Resort in Aheloy wurde 2005 erbaut. Er bie…
$145,460
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Hotel 57 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 57 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Objektbeschreibung: Ein Wohngebäude in Pomorie mit atemberaubendem Meerblick in ruhiger und …
$135,649
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Restaurant, Café 358 m² in Pomorie, Bulgarien
Restaurant, Café 358 m²
Pomorie, Bulgarien
Fläche 358 m²
Wir bieten zum Verkauf ein teilweise ausgestattetes, funktionierendes Restaurant auf 2 Ebene…
$246,420
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Hotel 38 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 38 m²
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Objektbeschreibung: Das Midia Resort ist eine weitläufige Wohn- und Ferienanlage direkt an d…
$81,645
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Gewerbefläche 5 000 m² in Pomorie, Bulgarien
Gewerbefläche 5 000 m²
Pomorie, Bulgarien
Fläche 5 000 m²
29287500 Ein Grundstück wird in Pomorie in der Ortschaft Lahana mit einem frontalen Blick au…
$1,18M
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Hotel 265 m² in Aleksandrovo, Bulgarien
Hotel 265 m²
Aleksandrovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Objektbeschreibung: Das großzügige, 770 m² große Grundstück eignet sich ideal für die Gestal…
$296,610
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Hotel 63 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 63 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Objektbeschreibung: Chateau Aheloy 3 ist eine moderne, umzäunte Wohnanlage in ruhiger Lage i…
$77,295
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Gewerbefläche 1 932 m² in Medovo, Bulgarien
Gewerbefläche 1 932 m²
Medovo, Bulgarien
Fläche 1 932 m²
#32124140Ein Grundstück im Dorf wird zum Verkauf angeboten. Medovo, Gemeinde Pomorie. Preis:…
$64,277
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Gewerbefläche in Pomorie, Bulgarien
Gewerbefläche
Pomorie, Bulgarien
#32714572 Ein Grundstück wird in Pomorie in der Gegend von Bata angeboten.Preis: 12.500 Euro…
$14,221
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Hotel 88 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 88 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Objektbeschreibung: Sunset Resort Family bezeichnet in der Regel Familienappartements oder -…
$137,168
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Gewerbefläche 900 m² in Pomorie, Bulgarien
Gewerbefläche 900 m²
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 900 m²
Stockwerk 4/4
#30781694Wir bieten Ihnen ein Wohnhaus auf der Hauptstraße in Sofia. PomoriePreis: 855 000 E…
$1,27M
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Hotel 50 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 50 m²
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objektbeschreibung: Marina Cape Wohnanlage, Aheloy Marina Cape ist eine der größten und ren…
$68,554
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Hotel 165 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 165 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 165 m²
Objektbeschreibung: Das Sunset Resort ist ein prächtiges Resort der Spitzenklasse. Es liegt …
$119,899
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Gewerbefläche 2 007 m² in Aheloy, Bulgarien
Gewerbefläche 2 007 m²
Aheloy, Bulgarien
Fläche 2 007 m²
ID 33293676Wir bieten zum Verkauf ein schönes Grundstück der Regelung ,Akheloy,Babata Bereic…
$128,126
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Hotel 82 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 82 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Objektbeschreibung: Voll möblierte 2-Zimmer-Wohnung im begehrten Sunset Resort in Pomorie - …
$97,004
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Gewerbefläche 3 000 m² in Kableshkovo, Bulgarien
Gewerbefläche 3 000 m²
Kableshkovo, Bulgarien
Fläche 3 000 m²
ID 29623320Wir bieten zum Verkauf ein schönes Grundstück , auf dem Weg von Kableshkovo nach …
$26,507
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Gewerbefläche 11 484 m² in Bata, Bulgarien
Gewerbefläche 11 484 m²
Bata, Bulgarien
Fläche 11 484 m²
Zwei Grundstücke in der UIP im Dorf Bata sind eine ausgezeichnete Investition in einem vielv…
$246,690
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Hotel 59 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 59 m²
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Objektbeschreibung: Chateau Aheloy ist eine moderne Wohnanlage in ruhiger Lage im Ferienort …
$88,312
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