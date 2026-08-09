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Gewerbeimmobilien in Kableshkovo, Bulgarien

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5 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 3 000 m² in Kableshkovo, Bulgarien
Gewerbefläche 3 000 m²
Kableshkovo, Bulgarien
Fläche 3 000 m²
ID 29623320Wir bieten zum Verkauf ein schönes Grundstück , auf dem Weg von Kableshkovo nach …
$26,507
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Gewerbefläche 6 000 m² in Kableshkovo, Bulgarien
Gewerbefläche 6 000 m²
Kableshkovo, Bulgarien
Fläche 6 000 m²
ID 29579184 Wir bieten zum Verkauf ein schönes Grundstück auf dem Weg von Kableshkovo nach …
$53,128
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Gewerbefläche 5 495 m² in Kableshkovo, Bulgarien
Gewerbefläche 5 495 m²
Kableshkovo, Bulgarien
Fläche 5 495 m²
ID 30928556Ein Grundstück von landwirtschaftlichen Flächen wird in der Nähe der Stadt Kables…
$41,638
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TekceTekce
Gewerbefläche 500 m² in Kableshkovo, Bulgarien
Gewerbefläche 500 m²
Kableshkovo, Bulgarien
Fläche 500 m²
ID 33555040Preis: ab 15.000 EuroLokalität: s. KableshkovoGrundstücksfläche: 500 m2.Zahlungss…
$17,065
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Gewerbefläche in Kableshkovo, Bulgarien
Gewerbefläche
Kableshkovo, Bulgarien
$866,925
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