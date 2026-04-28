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Mehrstöckige Wohnungen in Tirana, Albanien

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Kashar, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer
Kashar, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
VERKAUFEN: Zwei moderne Loft Apartments – Ardenes Area, TiranaNettofläche: 101,8 m2Zwei stil…
$145,731
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