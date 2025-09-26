Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Süd-Albanien
  4. Kurzfristige Vermietung
  5. Studio

Miete Studios pro Tag in Süd-Albanien, Albanien

1 immobilienobjekt total found
🔑🏡 FOR RENT STUDIO IN LUNGOMARE, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏡 FOR RENT STUDIO IN LUNGOMARE, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 50 m²
Stockwerk 5
🔑🏡 FOR RENT STUDIO IN LUNGOMARE, VLORA 💶 Price: 250 Euro / Month 📐 Area: 50 m2 / Total …
$292
pro Nacht
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
